趙正平處女秀被譙翻 不爽反擊：林北第一次！
2017/08/18 18:17
趙正平在《綜藝3國智》獻上「關主」處女秀，結果被王少偉和張立東狂譙。（台視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕趙正平在台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》獻上「關主」處女秀，沒想到卻頻頻出包，連最簡單的吹哨都中氣不足，甚至忘了計時、數圈數也出錯，惹得王少偉和張立東情緒大爆發，當場要求停錄並調閱現場畫面檢查求公平，赫然發現他連馬錶都忘記按，氣到王少偉崩潰跌坐在地上怒嗆：「這是什麼關主啦！」
王少偉在《綜藝3國智》氣到崩潰跌坐在地上。（台視提供）被罵「兩光關主」，趙正平也立刻反駁：「都是你們剛剛跟我講一些有的沒的才讓我忘了按。」隨後他一臉無奈解釋遊戲規則，遭大夥質疑遊戲難度高根本不會過關，一陣七嘴八舌之下他終於受不了大罵：「吵死了！『林北』第一次做關主，可以慢慢來嗎？」鯰魚哥節目中與張文綺被送作堆，讓他超害羞。（台視提供）
相對趙正平一直出包，節目中向來玩很開的鯰魚哥，則是難得顯露嬌羞一面，原來來賓張文綺一路上跟他相談甚歡，王少偉敏銳的「雷達」直指兩人有曖昧，張文綺連忙解釋兩人有共同好友，只是純聊天，不料鯰魚哥卻罕見出現害羞神情，還臉著紅要大家專心玩遊戲，納豆在一旁有驚呼：「我以為皮膚黑的人看不出來臉紅耶！」哈孝遠則是酸說：「你以為這裡是《我愛紅娘》嗎？」後來大夥為了撮合鯰魚哥和張文綺，特別規定兩人要牽手玩遊戲，鯰魚哥笑得開懷，納豆不忘在一旁補槍：「我原以為是吵架節目，現在怎麼變成戀愛節目了，真是奇怪。」鯰魚哥節目中與張文綺被送作堆，讓他超害羞。（台視提供）
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