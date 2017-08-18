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He is back！《魔鬼終結者2》3D再上映 柯麥隆自拍保證好看

2017/08/18 18:13

阿諾史瓦辛格、詹姆斯柯麥隆經典作品《魔鬼終結者2》3D版將重新在台上映。（車庫娛樂提供）〔記者盧家豪／綜合報導〕自《阿凡達》帶起3D風潮，近年來3D電影作品輩出。2012年，詹姆斯柯麥隆將自己的經典愛情作品《鐵達尼號》重製為3D版推出，再度引起熱潮。今年適逢《魔鬼終結者2》中「審判日」20週年，柯麥隆再獻上《魔鬼終結者2 3D》，當作送給影迷們的禮物。

《魔鬼終結者2 3D》日前在西門町樂聲影城巨幕廳舉行口碑特別場，精緻的3D效果令全場觀眾目眩神迷，直呼精彩。

影評「部長」表示，《魔鬼終結者2》他已看了非常多遍，這次再看一次3D版依舊敬佩，T-1000的特效以及角色特色，即使搬到現今依舊絲毫不遜色，3D的呈現方式成功把電影層次表現出來，不像近期的特效電影一般刻意。

《魔鬼終結者2》數位修復的3D版，由《鐵達尼號》3D版的幕後製作團隊「Stereo D工作室」精心打造，完美主義的導演詹姆斯柯麥隆，除了親自監修，也為3D版品質打包票，推出個人為電影背書的預告：http://gpx.tw/r/24e63c。《魔鬼終結者2 3D》8月25日在台上映。

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