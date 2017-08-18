章子怡為汪峰節目站台 嬌笑要求老公「叫姊姊」

周杰倫帶學員到健身房訓練，還要求邊踩飛輪邊唱《雙截棍》。（中天提供）〔記者吳志偉／台北報導〕歌唱選秀節目《中國新歌聲》第一季，邀請大咖歌手「哈林」庾澄慶、周杰倫、那英、汪峰組成超強導師陣容，駕著最新改版的「導師戰車」挑選學員，全新「選法」令人耳目一新。

周杰倫在《中國新歌聲》第一季中，特地帶學員到健身房訓練。（中天提供）本周（8/19）六強鳥巢巔峰之夜登場，將透過觀眾與評審投票，選出最終優勝者，導師為爭奪最後榮耀，無不出奇招備戰。最近勤健身的周杰倫，一身肌肉讓粉絲驚豔，這次幫新加坡的學員「魔鬼訓練」時，特地帶向洋到他投資的健身房訓練，要學員邊踩飛輪邊唱《雙截棍》，卻反被自家健身教練虧：「杰倫老師好像很久沒健身了。」讓周杰倫聽了大笑，理直氣壯地硬拗：「沒錯！我很久沒健身了，因為我沒有要比賽，要比賽的是他（向洋）。」

章子怡主動為老公汪峰的學員擔任造型師，兩人在節目中狂放閃。（中天提供）汪峰幫學員特訓當天，帶著愛妻章子怡一同現身，章子怡貼心送上禮物，甜蜜表示：「我就是來送暖的！」讓學員徐歌陽、蔣敦豪又驚又喜。章子怡還主動當造型師，幫學員搭配衣服，不過就當一旁的汪峰稱章子怡為「子怡老師」時，她馬上轉頭嬌笑說：「叫姊姊就行了。」汪峰隨即改口：「好！就姊姊。」夫妻倆狂曬恩愛，閃瞎眾人。

《中國新歌聲》第一季於每周六晚間8點播出，為回饋粉絲，即日起至8月15日止，「中天綜藝攏底家粉絲專頁」舉辦《中國新歌聲6強冠軍》票選活動，只要點選GIF圖檔，將喜歡的選手截圖上傳至指定貼文，並留言分享，即可獲得精美禮物。