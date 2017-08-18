李毓芬挺「胸器」對尬許維恩 女女床戰好精彩
2017/08/18 17:52
李毓芬和許維恩上演「撞奶」劇情讓人充滿遐想。（東森提供）〔記者吳志偉／台北報導〕李毓芬和許維恩在台視、東森《我和我的四個男人》互視對方為死對頭，本週兩人因水火不容大打出手，甚至互看不順眼挺出「胸器」攻擊對方，「撞奶」劇情讓人充滿遐想，最後還爆發「女女床戰」！
李毓芬和許維恩《我和我的四個男人》常大打出手。（翻攝自LINE TV）兩人談起這場「撞奶」戲時，狂喊胸部對撞其實超級痛，看起來養眼但做起來一點都不享受。另外，李毓芬爆料撞奶之後有精采的，竟然是她會撲倒許維恩，兩女在床上「開戰」？對此，她們都忍不住大笑表示，這部戲真的很有挑戰性，讓她們把所有沒做過的事全挑戰過一遍了，幾乎每一集都有新花招。
許孟哲奪走黃仁德的「螢幕男男初吻」。（東森提供）嚴爵在劇中飾演李毓芬的初戀男友。（東森提供）除了跟李毓芬已經有許多「動作戲」之外，黃仁德還將被她的男閨蜜許孟哲趁酒醉奪走「螢幕男男初吻」，黃仁德笑說，被男性追求的戲碼他是第一次演，「其實我還真的被男性追求過，但當時對方是比較私下的跟我告白，劇裡那麼熱情的被追求還真的是第一次，所以當下的反應完全是真實演出，因為還真的沒碰過這種狀況。」
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