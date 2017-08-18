限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

兒子坐姿如霸氣總裁 連宥勝都叫他「小老闆」

2017/08/18 17:35

宥勝代言保養品。（記者王文麟攝）〔記者洪素津／台北報導〕日前喜獲第二胎兒子Y0L0的宥勝今出席護膚品活動，笑說對月子中心相當依依不捨，目前和老婆是分房睡狀態，老婆顧兒子、宥勝顧蕾蕾，講到家中Y0L0，宥勝笑說兒子相當處之泰然，很好照顧，形容兒子坐姿、長相霸氣又有福氣，就連宥勝都尊稱兒子為「小老闆」，更是現場秀起兒子霸氣坐姿。宥勝開心秀兒子如霸氣總裁坐姿。（記者洪素津攝）

日前宥勝曾說兒子滿3個月就要帶出國遊玩，現已慢慢籌備中，只是旅行地點尚未確認，被問到這次依舊借住別人家嗎？宥勝笑說這次要玩不一樣的，且走放鬆路線，應會在某地租一個月的房子居住；另外宥勝也提到家中兩寶大不相同，形容兒子較為細膩像媽媽，蕾蕾則是像宥勝較為敏銳，現階段蕾蕾則是致力於當一位好姊姊，對弟弟不太吃醋，宥勝笑說「很愛去碰弟弟一直碰」。宥勝代言保養品。（記者王文麟攝）

宥勝之前擔任旅遊節目主持人上山下海，被問到是否有體驗到極冷或是極熱的極端氣候，宥勝表示剛出道主持《冒險王》的時候到東南亞印尼的街道上，走在街道上竟然有種快要窒息的感覺，又熱又潮濕，很像被包覆在水滴裡密不透風，讓宥勝直呼真的快往生，極冷則是這次去南美洲天空之境，因事前沒有準備好保暖裝備，讓宥勝是冷到腳酥麻，又讓他覺得自己快死掉了。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
遭襲胸摸臀推倒 少時太妍崩潰淚灑印尼機場 遭襲胸摸臀推倒 少時太妍崩潰淚灑印尼機場
2017/08/18 11:02
「舉重CP」認愛4個月 李聖經南柱赫驚傳分手 「舉重CP」認愛4個月 李聖經南柱赫驚傳分手
2017/08/18 13:46
月薪32K請嘸人 女星開店生意超好卻收攤 月薪32K請嘸人 女星開店生意超好卻收攤
2017/08/18 09:09
長腿帥警始源昌珉退伍了！粉絲幽默歡迎「SJ新忙內」回歸 長腿帥警始源昌珉退伍了！粉絲幽默歡迎「SJ新忙內」回歸
2017/08/18 09:11
辣模雪碧太「胸」！ 比基尼變情趣內衣 辣模雪碧太「胸」！ 比基尼變情趣內衣
2017/08/18 12:14
（影音）《一家人》導演病逝 女星痛哭拒絕瞻仰遺容 （影音）《一家人》導演病逝 女星痛哭拒絕瞻仰遺容
2017/08/18 17:03
美乳害男粉絲進警局 國民情婦讓他高潮陪罪 美乳害男粉絲進警局 國民情婦讓他高潮陪罪
2017/08/18 13:23
陳妍希不要看！陳曉摀嘴偷襲這位人妻胸部 陳妍希不要看！陳曉摀嘴偷襲這位人妻胸部
2017/08/18 13:01
心疼孩童遭猥褻 伊能靜「5請」呼籲別散布照片 心疼孩童遭猥褻 伊能靜「5請」呼籲別散布照片
2017/08/18 10:30
廢棄醫院拍戲出事 女星慘遭民初阿婆鬼壓床 廢棄醫院拍戲出事 女星慘遭民初阿婆鬼壓床
2017/08/18 12:59
女星開餐廳慘遭設局 負債百萬揪不出合夥人 女星開餐廳慘遭設局 負債百萬揪不出合夥人
2017/08/18 12:04
高衩泳裝深V到肚臍 最辣星二代D奶炸裂 高衩泳裝深V到肚臍 最辣星二代D奶炸裂
2017/08/18 11:19
日本寫真界蹦出神級新人 「真人版峰不二子」G奶拉客 日本寫真界蹦出神級新人 「真人版峰不二子」G奶拉客
2017/08/18 13:28
「千年一遇美少女」發福沒星味 遭看衰3年消失演藝圈 「千年一遇美少女」發福沒星味 遭看衰3年消失演藝圈
2017/08/18 15:59
山豬臉書「拐未成年少女」？ 吳宗憲：親眼看到！ 山豬臉書「拐未成年少女」？ 吳宗憲：親眼看到！
2017/08/18 11:59
曾客串《星戰7》？丹尼爾克雷格全招了 曾客串《星戰7》？丹尼爾克雷格全招了
2017/08/18 12:07
憶起與黛妃的最後一通電話 威廉與哈利王子懊悔抱憾終生 憶起與黛妃的最後一通電話 威廉與哈利王子懊悔抱憾終生
2017/08/18 14:04
（影音）D奶波神當街掌摑19巴 男星跪地成奴隸獸 （影音）D奶波神當街掌摑19巴 男星跪地成奴隸獸
2017/08/18 13:13
替身代她而死 《死侍2》女星親筆信哀悼 替身代她而死 《死侍2》女星親筆信哀悼
2017/08/18 13:06
簡廷芮三姊妹顏值破天際 網讚「爸爸上輩子拯救世界」 簡廷芮三姊妹顏值破天際 網讚「爸爸上輩子拯救世界」
2017/08/18 15:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.