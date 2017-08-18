兒子坐姿如霸氣總裁 連宥勝都叫他「小老闆」

宥勝代言保養品。（記者王文麟攝）〔記者洪素津／台北報導〕日前喜獲第二胎兒子Y0L0的宥勝今出席護膚品活動，笑說對月子中心相當依依不捨，目前和老婆是分房睡狀態，老婆顧兒子、宥勝顧蕾蕾，講到家中Y0L0，宥勝笑說兒子相當處之泰然，很好照顧，形容兒子坐姿、長相霸氣又有福氣，就連宥勝都尊稱兒子為「小老闆」，更是現場秀起兒子霸氣坐姿。 宥勝開心秀兒子如霸氣總裁坐姿。（記者洪素津攝）

日前宥勝曾說兒子滿3個月就要帶出國遊玩，現已慢慢籌備中，只是旅行地點尚未確認，被問到這次依舊借住別人家嗎？宥勝笑說這次要玩不一樣的，且走放鬆路線，應會在某地租一個月的房子居住；另外宥勝也提到家中兩寶大不相同，形容兒子較為細膩像媽媽，蕾蕾則是像宥勝較為敏銳，現階段蕾蕾則是致力於當一位好姊姊，對弟弟不太吃醋，宥勝笑說「很愛去碰弟弟一直碰」。 宥勝代言保養品。（記者王文麟攝）

宥勝之前擔任旅遊節目主持人上山下海，被問到是否有體驗到極冷或是極熱的極端氣候，宥勝表示剛出道主持《冒險王》的時候到東南亞印尼的街道上，走在街道上竟然有種快要窒息的感覺，又熱又潮濕，很像被包覆在水滴裡密不透風，讓宥勝直呼真的快往生，極冷則是這次去南美洲天空之境，因事前沒有準備好保暖裝備，讓宥勝是冷到腳酥麻，又讓他覺得自己快死掉了。