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（影音）王陽明愛喵星人 貓不陪睡好失落

2017/08/18 17:10

〔記者王瀅娟／台北報導〕以愛貓人士身分出席WEEKEND Max Mara Chatmise系列發表記者會的王陽明，家中養了三隻貓，但不認為自己是貓奴；被問到當貓奴還是當妻奴哪個比較好，他霸氣回答：「我對貓和老婆都很好，他們也會對我很好，但我不是貓奴或妻奴。」

Chatmise Weekend MaxMara系列發表，王陽明。（記者潘少棠攝）

WEEKEND Max Mara為慶祝系列上市，將與台北市流浪貓協會合作，捐出部分營業所得幫助推動流浪貓認養，王陽明十分贊同，表示自己養的第一隻貓就是高中時做義工時收養的，也因為收養了這隻貓，後來才會陸續養了家中3隻貓。而愛妻蔡詩芸因為他開始學著照顧貓，他在家中喵星人心目中的地位也因此改變，家中白貓原本都睡在他的枕頭上，現在都改睡在蔡詩芸的枕頭上，他坦承不免有些失落。

Chatmise Weekend MaxMara系列發表，王陽明。（記者潘少棠攝）Chatmise Weekend MaxMara系列發表，王陽明。（記者潘少棠攝）

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