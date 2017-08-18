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《一家人》導演病逝 女星痛哭拒絕瞻仰遺容

2017/08/18 17:03

趙駿亞（左起）、陳珮騏等《一家人》劇組。（記者胡舜翔攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕三立八點檔《一家人》外景導演陳俊任因肺腺癌病逝，享年51歲，告別式今天舉行，《一家人》劇組特別停棚半天，讓演員群可以前往弔唁，包括黃少祺、韓瑜及簡沛恩等超過百名藝人到場送他最後一程。《一家人》導演陳俊任告別式。（記者胡舜翔攝）

黃少祺在受訪時表示，與陳俊任交情超過10年，曾合作過7、8部戲，「從原本導演跟演員的關係變成好朋友」，他也說陳俊任這麼拚，「就是因為愛小孩、愛太太，最主要原因他沒辦法閒下來，就邊治療工作，其實工作是他很大的精神動力，他如果閒著一個人會胡思亂想」。

簡沛恩。（記者胡舜翔攝）簡沛恩則是痛哭失聲，她說導演是個樂觀的人，即使生病了，還是很關心演員們的身體狀況，最後一次和簡沛恩通話是在兩個月前，當時還叮囑她照顧自己，「他要我好好照顧身體，健康很重要」，她原本想去探班，一忙就拖了，不料竟已天人永隔。林佑星（左）、黃少祺。（記者胡舜翔攝）

在開放瞻仰遺容時，簡沛恩不願進去，她哭著說「講好了就不想掉眼淚，因為掉眼淚往生的人會捨不得，（希望）盡量用一種平靜的心情送他，但剛剛看他的照片就覺得已經忍不住了，我比較軟弱，不要讓往生的人捨不得，這也是我唯一能做的事情，希望讓他安心離開這輩子的身體，去到另外一個⋯⋯」，最後因泣不成聲，中斷訪問。

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