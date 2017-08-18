混血名模Rola出走海外 疑似遭經紀公司威脅

混血女模Rola星路被受看好，近日卻捲入續約糾紛。（翻攝自Rola IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕混血名模Rola近日在Twitter寫到遭背叛內心很沉重、10年的信賴感瓦解等等字眼，讓粉絲相當擔心，同時又被日週刊《週刊文春》爆料身為ViVi當家模特兒、各大節目邀約寵兒，人氣至今依舊高漲的她，竟前往美國低調度日，甚至揭露了她簽了10年「奴隸合約」的內容，包含若拒絕續約，往後2年將不幫她安排工作，還威脅出書爆她料，Rola因此身心俱疲出走美國。

Rola擁有令人稱羨的九頭身。（翻攝自Rola IG）

於2007年5月出道的Rola已經有十年的演藝資歷，以豐富的模特兒經驗成功晉升名模行列，搭配不講敬語的天然傻妞個性，讓她開始在綜藝節目、各大活動場合展露頭角，成為人氣女星。不料近日她在twitter的發言頻頻寫到十年、遭背叛，碰巧今年與經紀公司合約也滿十年，不禁讓人聯想，Rola口中的背叛為經紀公司，同時又被爆因合約遭公司「冷凍」。粉絲心疼偶像捲入合約糾紛，紛紛在底下留言「Rola加油」、「要堅強，我們支持妳」等暖心打氣。