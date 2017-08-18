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GD生日暖捐8180萬韓幣助難民童 粉絲隨偶像捐款蓋兒童康復中心

2017/08/18 15:44

天團「BIGBANG」隊長G-Dragon在今天歡慶30歲生日，特地向聯合國難民署（UNHCR）捐款8180萬元韓幣（約台幣235萬元）。（翻攝自YG Life）〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」隊長G-Dragon，在今天（18日）歡度自己的30歲生日（南韓算法），一向都有會在自己生日時行善做公益習慣的他，今年也又再次出招，與粉絲們一起向聯合國難民署（UNHCR）南韓代表部，捐了代表自己生日數字「818」8180萬元韓幣（約台幣235萬元），希望能幫助到那些飽受戰爭之苦而只得過得顛沛流離生活的孩童，而他拋磚引玉的做法也十分有效，粉絲們也聯合起來捐了365萬韓幣（約台幣10萬元）當成兒童康復中心的建立基金，相當有意義。

G-Dragon一直有會在生日時捐款行善的習慣，連帶讓粉絲也都會跟隨偶像一起做善事。（翻攝自Newsen）根據《OSEN》報導，過去在生日當天都會捐款作公益的G-Dragon，繼去年之後，今年也又向聯合國難民署的南韓代表部捐贈了8180萬元韓幣（約台幣235萬元），他本人對此則表示：「我常在想，如果我們大家都能生活在一個和平的世界就好了，看到不少孩子因遭受到戰爭和暴力而走造避難的路上，真的令我十分心痛，就算只是能提供他們一個能夠暫時休息的地方也好，希望能在這方面盡一點小小的心力」，為粉絲樹立了一個十分良好的榜樣

G-Dragon相當關心也心疼那些飽受戰火與暴力波及的難民兒童。（翻攝自Naver）而除了G-Dragon本身溫暖行善之外，同屬「YG娛樂」的前輩團「Jinusean」的成員Sean，也公開了G-Dragon粉絲後援會「Number-G」以偶像的名義，加入自己要興建兒童康復中心的行善計劃「和Sean一起做的萬元的奇蹟」，光單一站子就募資到365萬韓幣（約台幣10萬元），該站站長透露其實自己的生日就是在G-Dragon生日的前一天，因此能夠這樣以偶像名義一起做好事，也令他相當開心，而Sean也向其表達了滿滿的謝意，直讚粉絲送給他一份超級帥氣的禮物，令人覺得溫暖不已。

同公司前輩「Jinusean」的成員Sean，公開了G-Dragon粉絲為了他生日捐款要蓋兒童康復中心的善舉。（翻攝自Sean Instagram）此外，壽星G-Dragon接下來也將舉辦第2次個人世界巡迴演唱會「ACTⅢ，M.O.T.T.E」，並將於10月7日、8日一連兩天再次訪台，於台北南港展覽館開唱，門票將於9月9日中午12點在拓元售票系統開賣，票價自2000元至6500元不等。

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