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首頁 > 婉君推

李毓芬尺度大開豁出去 撲倒黃仁德壓又咬

2017/08/18 15:04

李毓芬（左）夜襲黃仁德的戲碼，將在本週有大進展。（東森提供）〔記者吳志偉／台北報導〕李毓芬在台視、東森《我和我的四個男人》飾演不顧一切向前衝的林春嬌，為了這角色她簡直豁出去在演。而劇中圍繞她的四個男人角色，也都將在本週全部亮相，令人期待後面林春嬌跟四男之間將會擦出什麼樣的火花。

李毓芬為新戲角色簡直豁出去在演，劇中她對黃仁德又撲倒又咬。（東森提供）第二集劇情中，停在李毓芬酒醉夜闖黃仁德家，並主動脫衣上床的情節，讓觀眾被吊足了胃口，不斷敲碗下一集。在本周即將播出的第三集，更是一開始李毓芬就主動撲倒黃仁德，還對他又壓又咬，沒想到拍攝時李毓芬竟然超級放得開，還很「阿莎力」半開玩笑的對黃仁德說「要不要乾脆一次到位？」後來她才不好意思的笑說，這場戲其實是在剛開拍時拍攝，因此當時兩人彼此還不太熟悉，所以她才開玩笑讓彼此都可以放開演，但她當下其實也很緊張。

小鮮肉吳岳擎將在《我和我的四個男人》第三集正式亮相。（東森提供）第四個男人角色也終於要出現，由吳岳擎演出的小鮮肉助理，在角色預告亮相時，就引起了許多姐姐觀眾的注意，也令人期待他將在劇中的表現。

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