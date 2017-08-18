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首頁 > 婉君推

（影音）7成試過有反應 炸毛男歌手自曝口技超強

2017/08/18 14:14

林欣甫發片記者會。（記者趙世勳攝）〔記者翁子涵／台北報導〕林欣甫2013年在《華人星光大道2》拿下決賽總冠軍，辛苦耕耘4年後終於發片，他今身穿深V襯衫出席發片記者會，露出胸前爆盛炸裂的胸毛，林欣甫笑說雖沒有特別保養胸毛，但如毛衣般的毛量，洗完澡需要特別用吹風機吹乾才行，只談過一次戀愛的他，也搞笑放話對象必須要「喜歡毛茸茸的娃娃」，但不接受女生跟他一樣「毛」在一起，「這樣會有靜電啦！」

林欣甫發片記者會。（記者趙世勳攝）林欣甫性格的外表和清亮溫暖的嗓音，被封為是「同志天菜」，受到凱渥老闆洪偉明的賞識，砸下重金投資他創作、學吉他，當年林欣甫在家裡幫忙工作，洪偉明聽到他唱歌後大讚根本是天籟，便問他：「怎麼不給自己一個機會？」他才找回信心決定闖蕩歌壇，林欣甫透露雖然收入不多，常常一天只吃一餐，但家裡對他都相當支持，「家門隨時敞開等我回去」。

林欣甫今也秀出瘦身成果，大方給摸胸肌，還趁勢狂抖奶，讓在場媒體都驚呼連連，他表示自己是易胖體質，所以必須「練得辛苦、吃得刻苦」，更自曝口技超強，突然興致一來就現場模仿起狗、鳥和馬的叫聲，自信表示10隻狗有7隻聽到他叫會有反應。

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