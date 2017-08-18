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憶起與黛妃的最後一通電話 威廉與哈利王子懊悔抱憾終生

2017/08/18 14:04

英國黛安娜王妃（中）逝世將滿20周年，寶貝兒子威廉王子（右）與哈利王子（左）今年分享了不少過去與媽媽相處的小故事。（翻攝自太陽報）〔記者陳昱均／綜合報導〕有「人民的王妃」之稱的英國黛安娜王妃，在本月底逝世就將滿20周年，而不少皇室秘辛以及黛妃生前的各種小故事，也在今年被陸續曝光；其中，在過了20年後才終於能坦然面對當年喪母之痛的威廉與哈利王子，在先前ITV為黛妃製作的懷念特輯裡，就吐露其實曾在1997年黛妃不幸因車禍逝世前數小時與母親通過電話，但至今仍對這通電話感到懊悔莫及、抱憾終生。

黛妃逝世時，威廉王子（左二）與哈利王子（右二）分別才15與12歲。（翻攝自Pinterest）威廉與哈利王子在1997年時，分別只是15歲與12歲的青春期活潑大男孩，而母親黛妃發生意外的那天，2人正在女王蘇格蘭的私人宅邸、同時也是英國王室夏季避暑地之一的巴摩拉城堡（Balmoral）中與堂兄弟姊妹們遊玩，威廉王子在節目中就吐露：「哈利跟我迫不及待要（跟媽媽）說再見，你們知道的，說『待會見』之類的... 如果我知道接下來將要發生的事，我絕對不會對這通電話還有一切感到如此麻木」，更難受表示這通與母親生前的最後一通電話內容，至今仍重壓在自己心底，讓人幾乎喘不過氣來。

黛妃相當寵愛威廉與哈利這2個寶貝兒子。（翻攝自RSVP Magazine）當時排在哥哥威廉王子後接著與母親黛妃通話的哈利王子也表示：「那是她從巴黎打來的電話，我不太記得自己當時究竟說了什麼了，但我唯一記得的，就是對於那通電話有多麼短暫感到懊悔終生」，並難過說道：「（當時）真的不知道這將會是我最後一次與媽媽的對話，如果我當晚有那麼一點意識到的話她的生命將在當晚被奪去的話，這個對話將會變得完全不一樣」，可惜已經太遲了，現在光是回想起這件事情就令兄弟倆感到無比的痛苦折磨，也是他們將抱憾終生的一件事情。兄弟倆也都坦承，其實還記得黛妃當時跟他們所說的話，但是並不願公開分享出來，只讚紅顏薄命的黛妃對他們來說是「世上最棒的母親」，形容她生前所做的一切都像是為事物帶來一縷新鮮空氣一樣，令人鼻酸。如今已經成年的威廉王子（右）與哈利王子（左），在經過20年後，今年終於能公開談論當時的喪母之痛。（翻攝自ITV）

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