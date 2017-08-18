心疼孩童遭猥褻 伊能靜「5請」呼籲別散布照片

伊能靜勤於保養，年近半百仍有凍齡肌。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲伊能靜現已是2個孩子的媽，對兒子「小哈利」與女兒「小米粒」呵護備至，近期兒童遭猥褻問題日趨嚴重，她有感而發寫下「5請」，呼籲大眾不要隨意散布孩童的照片。

伊能靜（左）時常分享與兒子小哈利（右）生活日常。（翻攝自微博）伊能靜上月不慎手滑，將兒子無碼照曝光，她當下發現後，便隨即秒刪，但還是遭網友火速截圖留存，近日看到中國屢傳孩童遭猥褻，她感到相當心疼，18日在微博發文請求眾人幫忙，「請你們看到，一定要報警」、「請你們看到，一定不要任意散布孩子的模樣，即使臉部抹去，不知情的親戚或同學也能從衣著辨識」、「請你們看到，一定幫助從旁取證」、「請你們看到，注意保護自己，除了警方不要輕易透露自己身分及所在地」、「請你們一定警民合作。」

伊能靜母愛噴發，連續用了5個「請」字，此舉感動無數網友，留言大讚「就是喜歡伊姐的正能量」、「很喜歡妳的正能量，謝謝妳分享給我們，讓我們懂得一些做人的道理，感謝米粒媽。」