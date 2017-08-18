長腿帥警始源昌珉退伍了！粉絲幽默歡迎「SJ新忙內」回歸

同樣以義務警察身份服役滿21個月的東方神起昌珉（左）與SJ始源（右），今天正式退伍宣告回歸。（翻攝自Dispatch）〔記者陳昱均／綜合報導〕繼「東方神起」允浩、「SUPER JUNIOR」銀赫、東海都陸續退伍回歸之後，今天（18日）SJ始源與神起昌珉這2位帥氣的長腿義務警察也正式役畢退伍了！雖然2人所屬社「SM娛樂」在昨天（17日）就曾表示為了不帶給單位與周遭的人麻煩，2人將不另行舉辦任何儀式，決定安靜退伍，但仍像上次東海退伍那樣，吸引了大批熱情粉絲到場歡迎2名歐巴們，甚至還有SJ的粉絲「E.L.F.」製作寫著：「SJ的心忙內（老么），你好」的逗趣橫幅要來迎接始源，惹人發笑。

SJ粉絲「E.L.F.」製作了歡迎「SJ新忙內」的逗趣橫幅來迎接始源退伍。（翻攝自SPOTV STAR）始源與昌珉是在2015年11月19日一起進入忠南論山陸軍訓練所進行為期一個月的新兵訓練的，之後則一起以「首爾警察宣傳隊」義務警察的身份服役，當時與同是義務警察的東海3人，一起跑了不少活動，簡直成了「首爾警察宣傳隊」的活招牌。而東海在是在上月中就先行退伍，今天始源與昌珉也身穿藍色的義務警察制服現身，向媒體們比出軍隊用的「忠誠」敬禮姿勢宣告退伍，昌珉也將於21日就與允浩合體，一起參加東方神起亞洲巡迴「TVXQ ASIA PRESS TOUR」的發布記者會，而始源也將投入SJ預計於下半年發行的新專輯準備當中，令人相當期待。 始源（左）和昌珉（右）今天穿著帥氣警察制服現身。（翻攝自朝鮮體育） SJ始源（左起）、東海和東方神起昌珉3人，都以義務警察身分入伍，後來為配合軍隊活動而有了不少同台機會。（翻攝自推特）