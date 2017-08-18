曾客串《星戰7》？丹尼爾克雷格全招了
2017/08/18 12:07
007男星丹尼爾克雷格坦承，曾參與演出《Star Wars：原力覺醒》。（翻攝screenchrush.com）〔娛樂頻道／綜合報導〕丹尼爾克雷格日前在《荷伯報到》節目宣傳新作時，親口確認最後一次回歸第25部007電影，5度飾演最強特務詹姆士龐德。有趣的是，當晚主持人荷伯也向他詢問了一個謠傳許久的謠言，就是2015年上映的《Star Wars：原力覺醒》中一位神秘風暴兵，究竟是不是他飾演？而克雷格也大方坦承。
原來當時星戰和007都在英國拍攝，克雷格就在片廠和一個合作已久的工作人員碰面，寒喧幾句之後，他就問星戰電影拍得如何，順便問說：「那我可以參一腳嗎？」對方還驚嚇到反問：「你是認真的嗎？」最後才在工作人員的牽線下，同意讓克雷格客串風暴兵的角色，雖然該角台詞不多也沒露面，但連大名鼎鼎的龐德都搶著想參與其中，足見星際大戰魅力無人可抵。
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