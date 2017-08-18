阿信被爆是「小叮噹」 寫歌連續押韻X71

阿信寫詞功力被讚爆。（相信音樂提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信，今年終於在粉絲期待下，以《成名在望》贏得金曲獎最佳作詞人獎，雖然他謙稱，寫歌過程常常得當「魯蛇」，失敗無數次才完成滿意作品，但廖人帥揭發一個「秘密」，直呼阿信寫詞太神了。

廖人帥以「解密！？五月天 阿信 是小叮噹的秘密...56億人都震驚了！？」為題，在臉書發文寫到，搭機時特別研究阿信的得獎歌詞《成名在望》才發現「驚人秘密」，原來這整首歌都押韻，而且全是「ㄤ」的韻腳，他笑說：「整首押ㄤ韻！滿滿的尢韻！（ㄤㄤㄤ～～這只有小叮噹做的到吧）神扯！！！突然覺得自己觀察力不錯，我是名偵探柯南！！！哈」

阿信寫詞神功力，可以整首歌押韻。（相信音樂提供）雖然耍冷用小叮噹（現名：哆啦A夢）主題曲會唱到的「ㄤㄤㄤ」解釋，阿信在這首歌中用了71次ㄤ韻，但廖人帥發文也讓網友直呼阿信好厲害，歌詞中連英文部分也照押韻，因為用到「Young」、「Strong」，發音也都呈現「ㄤ」的音。另有網友貢獻，談到五月天另一首《轉眼》歌詞也全部押韻「ㄤ」。

巧的是，五月天《頑固》MV上架快1年，阿信剛好談到這首MV的精神，並有感而發寫到：「如果一整天沒有寫出一句能用的歌詞，就算是爆炸的話，我每首歌都要爆炸個十幾二十次啊，連續爆炸半年的歌也是有的（笑哭），但只要一天寫一句能用的歌詞，一個月也是能寫出《頑固》，二十年也是可以寫出《成名在望》順便拿個獎的啊（傲嬌）。」原來阿信在寫歌詞時，也是充滿頑固精神。