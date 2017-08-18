《小查與寇弟》雙胞胎哥遭模特女友控劈腿 連發4推文反擊
《小查與寇弟的頂級生活》中的雙胞胎哥哥迪倫史普洛茲（右）日前被交往3年的模特兒女友黛娜佛萊舍指控劈腿，驚傳分手。（翻攝自Instagram）〔記者陳昱均／綜合報導〕2005年開始在迪士尼頻道播出的美國情境喜劇《小查與寇弟的頂級生活》，曾經風靡不少兒童與青少年，連帶捧紅了童星雙胞胎兄弟迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）和寇爾史普洛茲（Cole Sprouse），2人後來雖然逐漸淡出演藝圈，不過不僅外貌完全沒長歪、雙雙長成大帥哥，還都是紐約大學畢業的學霸高材生，在各自的領域和專業上發光發熱。而哥哥迪倫史普洛茲也自2014年起，就與外型亮麗搶眼的女模黛娜佛萊舍（Dayna Frazer）交往，還讓迪倫史普洛茲成了「曬女友狂魔」，不時會在社交平台上分享恩愛閃照，甜蜜模樣羨煞眾人；然而，女方卻突然在上周PO出一張哭哭的照片，控訴男友劈腿，甚至還把2人合照全都刪光，震驚不少粉絲。
史普洛茲雙胞胎兄弟檔過去模樣可愛，因演出迪士尼美國情境喜劇《小查與寇弟的頂級生活》走紅，現在則分別長成了大帥哥。（翻攝自Celebrity Gossiper）女模黛娜佛萊舍上周突然無預警在Instagram限時動態上傳了一張自己明顯哭過卻露出勉強笑容、不看鏡頭還比著一個讚的照片，上面配字則寫道：「當你發現男友背著你劈腿時 大笑」，粉絲們驚訝之餘，也發現黛娜佛萊舍悄悄把所有與迪倫史普洛茲有關的照片全刪光，到迪倫史普洛茲過去充滿不少女友照的Instagram查看後，也發現他做了同樣的事情，絲毫不留痕跡，明顯可以看出2人談了3年的戀情出了很大的問題，也被揣測已經鬧翻分手。
迪倫史普洛茲的模特兒女友黛娜佛萊舍上周無預警PO照控訴男友劈腿偷吃，嚇壞不少人。（翻攝自推特）而同樣身為事主的迪倫史普洛茲，則在沉寂數日後，終於在16日連發4篇推文做出回應，表示：「我將要一件事，同時也是唯一的事：在堅信一個只有少量資訊的假設情況下，妳完全忽略了整件事的複雜程度，真相永遠是有兩面的，而那兩面也都有動機，那些動機雖然現在看起來晦暗不明，但是仍是相當私密的，而這樣的複雜程度也將繼續維持下去，但那些知道我、認識我的人們，都很了解我是怎樣的人，這就是全部了。」雖然迪倫史普洛茲並沒有針對前女友對他「劈腿」的指控做出詳細說明，不過看來仍自認問心無愧，不願隨著莫名的指控起舞，但小倆口的翻臉分手，還是讓不少支持2人的粉絲心碎。迪倫史普洛茲在沉寂數日後，終於透過4條推文做出了回應。（翻攝自推特）