佐佐木希被揉奶25秒 鄉民老公怒喊肉搜
2017/08/18 08:08
佐佐木希是當紅的人氣女星，就算嫁作人妻人氣依舊不減。（翻攝IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲日本女星佐佐木希，今年4月嫁給大15歲的諧星渡部建，升格人妻後人氣不減的她，接連在《下雨時溫柔的你》及深夜劇《伊藤君A到E》都有超尺度演出，後者還有被男人揉奶的鹹濕畫面，讓網友暴走肉搜：「那男人到底是誰？」
佐佐木希在《伊藤君A到E》中扮演和伊藤交往5年，卻沒有發生過男女關係的「A女」，她為了在感情上進一步突破，還特地跑去買性感內衣，但此時她卻陷入幻想情節，想像一名裸男走到身後，把手伸進她上衣內，隨意地搓揉她的右胸近25秒，最後還享受的閉上眼睛往男子胸膛傾靠，突破性的演出，讓佐佐木希的鍵盤老公們，直呼不能接受。
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