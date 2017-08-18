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月薪32K請嘸人 女星開店生意超好卻收攤

2017/08/18 09:09
女星甄莉感嘆，給正職每月3萬2000元的薪水，但仍找不到員工。（圖取自甄莉臉書）女星甄莉感嘆，給正職每月3萬2000元的薪水，但仍找不到員工。（圖取自甄莉臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕女星甄莉15年前開吃到飽火鍋「辣中間」，當時才開半年，開店的本錢就全部賺回來，幾年後她投資300萬元開自創品牌「甄品鍋」，生意很好，但現在卻傳出不開了，原來是找不到員工，她感嘆，她給正職每月3萬2000元的薪水，但仍找不到員工。

《聯合報》報導，甄莉透露，店裡員工加上她共有5人，但後來員工有的要出國，有的改行，店裡因此員工不足，雖然在網路、臉書與店門口都貼出徵人啟事，但還是找不到人。

《ETtoday東森新聞雲》報導，甄莉指出，正職起薪是3萬，但過試用期會加2000元，其實也不算試用期，只要第一個月就有3萬2000元了，但剛開始上班總是要教，所以會和員工說只要上滿3天，就會給3天的薪水，如果上1個月離職，也會給1個月的薪水，不過如果只上1天，就不會給薪水。

甄莉強調，店裡福利很好，有三節、生日禮金、年終、全勤獎金，不過還是沒有人做，她也不懂為什麼找不到人，店裡後來只剩她一人，只好結束營業。

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