（專訪）《一家人》女星哽咽憶導演 拍到一半送醫就天人永隔

臧芮軒在《一家人》表現亮眼，長相也酷似林依晨。（翻攝自臉書）〔記者蕭方綺／專訪〕三立八點檔《一家人》外景導演陳俊任，於6日晚上11點47分因肺腺癌病逝內湖三總，享年51歲，告別式於今天下午舉行，《一家人》劇組特別休假，將齊赴靈堂道別。在劇中飾演四姊妹之一的臧芮軒日前接受本報專訪時，哽咽談到導演過世前一天，還在拍她的戲，「那天導演身體不舒服，先上車休息，換另一個導演來拍，我原本打算拍完去找導演，沒想到他就被送到醫院了。」然而這次道別，就是天人永隔。

臧芮軒認為導演非常偉大，即便身體受癌症所苦，每天仍在外景拍攝，與演員、工作人員一起風吹日曬雨淋，毫不喊苦，也不帶愁臉，與大家嘻嘻哈哈，「他為了老婆跟女兒，讓她們沒有後顧之憂，努力工作，他也不會讓大家為他擔心，態度自然，完全不把自己當成病人。」

臧芮軒在《一家人》表現亮眼，長相也酷似林依晨。（翻攝自臉書）而導演陳俊任過世消息出來那天，臧芮軒在臉書爆氣指責鄉民，原來是新聞一出來，有網友在下方留言：「導演過世，《一家人》又要變難看了」、「劇情又要走鐘」等，她受訪時仍義憤填膺，「我覺得這些新聞這麼感傷，為何酸民要在下面留這樣的話語，看完這些酸言酸語然覺得好幾把火，從心中冒出來。」

此外，她也回憶過去與導演相處的時刻，認為導演是個非常有耐心的人，在台語八點檔緊湊的拍攝節奏下，導演仍願意花時間對新人磨戲，實屬難得，「我從《甘味人生》才開始演戲，他很願意教我演戲的節奏」，話語間滿是感激情緒。