張秀卿嫁小12歲老公 自嘲吃太補「台南直接看到101」

許志豪（中）不甘於身高受限，踩高蹺和曹雅雯（左）及張秀卿同台。（八大提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕金曲歌后曹雅雯和許志豪搭檔主持八大《最好聽的歌》，17日節目錄影，邀請多年前曾和許志豪傳過姊弟戀的張秀卿當嘉賓，許志豪說緋聞空穴來風，只有他單方面對張秀卿有點動心，但被張秀卿打槍，嫌他小她9歲，沒想到2個月之後，張秀卿轉身嫁給小她12歲的王國贊，他開玩笑說張秀卿婚後還打給他說：「吃小的真的很補，我現在在台南都可以直接看到台北101了。」語畢讓全場哄然大笑。

許志豪（右）踩高蹺和曹雅雯合作，畫面相當逗趣。（八大提供）這段姐弟戀沒成，張秀卿反而想替許志豪做媒，爆料「蔡秋鳳其實很喜歡許志豪」，不過問到2人相差幾歲，身為好姐妹的張秀卿竟不知道蔡秋鳳真實年紀，指出「蔡的什麼事她都知道，就是不知道年紀，問也不講，她很在意別人知道她的年齡」，對於這段媒合，許志豪在旁尷尬說：「蔡秋鳳和張秀卿都是好姐姐，且蔡秋鳳喜歡高富帥。」自認不是對方的菜。

此外，曹雅雯和許志豪首度合作，因男生只比女生高5公分，穿上跟鞋後便讓他矮一截，因此曹雅雯特別準備了特製超厚鞋墊送他，讓許志豪開心道謝：「妳真體貼，早點拿出來，我就不用自備高蹺啦！」《最好聽的歌》將於21日起，每週一至五晚上7點半，於八大第1台播出。