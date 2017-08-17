（影音）摯友獻紀念碑 感性憶齊柏林：認識你好倒楣

〔記者許世穎／新北報導〕導演齊柏林6月為《看見台灣II》空勘墜機逝世，今是他離開的第68天，知名雕塑家莊靜雯為他創作的紀念碑「臨別的天空」於金寶山園區揭碑，包括齊柏林家人、製片曾瓊瑤、前總統夫人周美青等人都到場觀禮，過程輕鬆，不僅少了哀戚感，更多了份溫馨。

「臨別的天空」紀念齊柏林碑，由齊的好友－知名雕塑家莊靜雯創作。（記者趙世勳攝）

莊靜雯在發表感言時表示，「今天是他離開的第68天，也是他入住新家的日子」，她說認識齊柏林已超過20年，在還是膠捲的年代，他就已經拿著相機到處拍了，雖然兩人多年來在不同領域發展，但齊柏林仍多次找她幫忙海外策展、布展，她苦笑說：「認識你我真的覺得很倒楣，為什麼要幫你做這麼多事？」但言談間流露出對好友的不捨與難過。

「偉大的夢想總是要付出很大的代價，他的夢想好大又好貴」莊靜雯說，她表示「臨別的天空」是一件傳達思念、陪伴、祝福、說再見的作品，「透過作品的意象我想傳達的是，在黑暗的絕境裡，慢慢的甦醒、慢慢的長出翅膀；我想藉由作品提供一個思念的去處，每當想念他的時候，就可以坐在作品上歇一歇、靠一靠」。

「臨別的天空」齊柏林紀念碑，由齊柏林家屬及齊的好友－知名雕塑家莊靜雯（左4）一同揭碑。（記者趙世勳攝）

齊家則由齊柏林兒子齊廷洹代表發言，他作詩「扶搖玉雪三千里，飛覽台灣二十年，不墜青雲懷遠志，何慚碧血耿長天」，獻給父親，希望他在天之靈可以安息。金寶山方面也表示，齊柏林是「碑林名人區」最後一位進駐者，「通常在政治、藝術上有傑出貢獻者才會獲得捐碑」，他將與胡金銓和李天祿等藝術家相伴，未來民眾也可到紀念雕像區緬懷追思。