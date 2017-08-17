限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）摯友獻紀念碑 感性憶齊柏林：認識你好倒楣

2017/08/17 23:22

〔記者許世穎／新北報導〕導演齊柏林6月為《看見台灣II》空勘墜機逝世，今是他離開的第68天，知名雕塑家莊靜雯為他創作的紀念碑「臨別的天空」於金寶山園區揭碑，包括齊柏林家人、製片曾瓊瑤、前總統夫人周美青等人都到場觀禮，過程輕鬆，不僅少了哀戚感，更多了份溫馨。

「臨別的天空」紀念齊柏林碑，由齊的好友－知名雕塑家莊靜雯創作。（記者趙世勳攝）

莊靜雯在發表感言時表示，「今天是他離開的第68天，也是他入住新家的日子」，她說認識齊柏林已超過20年，在還是膠捲的年代，他就已經拿著相機到處拍了，雖然兩人多年來在不同領域發展，但齊柏林仍多次找她幫忙海外策展、布展，她苦笑說：「認識你我真的覺得很倒楣，為什麼要幫你做這麼多事？」但言談間流露出對好友的不捨與難過。

「偉大的夢想總是要付出很大的代價，他的夢想好大又好貴」莊靜雯說，她表示「臨別的天空」是一件傳達思念、陪伴、祝福、說再見的作品，「透過作品的意象我想傳達的是，在黑暗的絕境裡，慢慢的甦醒、慢慢的長出翅膀；我想藉由作品提供一個思念的去處，每當想念他的時候，就可以坐在作品上歇一歇、靠一靠」。

「臨別的天空」齊柏林紀念碑，由齊柏林家屬及齊的好友－知名雕塑家莊靜雯（左4）一同揭碑。（記者趙世勳攝）

齊家則由齊柏林兒子齊廷洹代表發言，他作詩「扶搖玉雪三千里，飛覽台灣二十年，不墜青雲懷遠志，何慚碧血耿長天」，獻給父親，希望他在天之靈可以安息。金寶山方面也表示，齊柏林是「碑林名人區」最後一位進駐者，「通常在政治、藝術上有傑出貢獻者才會獲得捐碑」，他將與胡金銓和李天祿等藝術家相伴，未來民眾也可到紀念雕像區緬懷追思。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤 秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤
2017/08/17 15:49
（獨家）藍心湄淋巴長腫瘤：不管什麼結果都去面對 （獨家）藍心湄淋巴長腫瘤：不管什麼結果都去面對
2017/08/17 21:03
老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的 老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的
2017/08/17 16:47
小小瑜一年內完婚 低調原因竟是他們遭威脅 小小瑜一年內完婚 低調原因竟是他們遭威脅
2017/08/17 16:53
憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒 憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒
2017/08/17 17:15
驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了 驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了
2017/08/17 18:45
經典民歌票選出爐！ 第一名是這首 經典民歌票選出爐！ 第一名是這首
2017/08/17 23:08
上原多香子爆有喜 停工安胎 上原多香子爆有喜 停工安胎
2017/08/17 16:50
鐵達尼CP旅遊照曝光 李奧納多、溫絲蕾親密互動 鐵達尼CP旅遊照曝光 李奧納多、溫絲蕾親密互動
2017/08/17 21:56
（專訪）去年新婚 大久保麻梨子自爆「沒開機」 （專訪）去年新婚 大久保麻梨子自爆「沒開機」
2017/08/17 21:16
孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身 孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身
2017/08/17 16:05
華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑 華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑
2017/08/17 16:22
孔劉自爆「濕透了」 貼心做這動作超撩粉 孔劉自爆「濕透了」 貼心做這動作超撩粉
2017/08/17 17:39
阿妹外甥女一夜成名！ 最強怪物新人安那出道 阿妹外甥女一夜成名！ 最強怪物新人安那出道
2017/08/17 22:55
美女書法家漲H奶 4千CC奶水昇華6百愛心皂 美女書法家漲H奶 4千CC奶水昇華6百愛心皂
2017/08/17 16:22
孔太太漏夜排隊見孔劉 主持人黃子佼險開天窗 孔太太漏夜排隊見孔劉 主持人黃子佼險開天窗
2017/08/17 16:20
孔劉代言的華碩ZF4來了！登台價9990元起 孔劉代言的華碩ZF4來了！登台價9990元起
2017/08/17 17:12
15年前凱渥舊照曝光 許瑋甯以前長這樣 15年前凱渥舊照曝光 許瑋甯以前長這樣
2017/08/17 19:01
準備手刀搶票！GD台北場下月開賣 準備手刀搶票！GD台北場下月開賣
2017/08/17 15:06
艾瑪史東全球最賺 還回收舊愛前蜘蛛人 艾瑪史東全球最賺 還回收舊愛前蜘蛛人
2017/08/17 15:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.