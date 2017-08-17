陳盈潔掌功了得 一拳打趴董至成

陳盈潔（右）和董至成對打。（民視提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕胡瓜主持民視《綜藝大集合》，到桃園南崁外景，陳盈潔特地到現場探班，胡瓜不斷拱她「下海」玩遊戲，她一口答應，還跟董至成對打，站在高吊半空中的板子上，搖搖晃晃的不穩絲毫沒有害怕，雖然在「拼鬥」過程中往後摔，但馬上又站起來繼續迎戰，現場觀眾全場歡聲雷動，最後陳盈潔還一拳打趴董至成，現場觀眾為她尖叫瘋狂！

陳盈潔（右）和董至成對打。（民視提供）胡瓜奉上紅包感謝大姐大力挺，沒想到她說獎金要拿去犒賞現場工作人員，豪邁又照顧人的她說：「天氣這麼熱，大家真的辛苦了，我來玩玩而已，獎金給大家拿去用！」她因為平常有運動，平衡感就很好，這對她來說是「一片蛋糕」，但笑說這樣是「不務正業」，還是專心當歌手跟評審就好。

陳盈潔上《綜藝大集合》。（民視提供）陳盈潔23歲出道至今發行80幾張專輯，歌唱實力備受肯定，自詮釋了一首紅遍大街小巷的歌曲《風飛沙》，專輯銷售破百萬張從此奠定歌壇大姐大地位，個性豪爽又講義氣的她深受觀眾喜愛海外邀約不斷，陳盈潔說：「前陣子去馬來西亞，即將又要去新加坡，只要有喜歡我的觀眾，月球我也去唱！」

幽默又風趣的陳盈潔還透露歌迷常常為她瘋狂喊「安可」不願讓她結束演唱，看到歌迷這麼支持，直說這就是她歌唱的原動力。