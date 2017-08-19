鋒菲戀隱性威脅？ 張柏芝仍有一席之地…

鋒菲世紀大復合後遲遲沒有下一步動作，外界揣測謝賢近期「稱讚前媳婦張柏芝（圖右）」的發言，是暗指不喜歡兒子謝霆鋒（圖中）的現任女友王菲（圖左）。（合成圖，本報資料照）

〔記者胡琪俐／台北報導〕藝人謝霆鋒與王菲的感情備受關注，近來又因爸爸謝賢公開稱讚前妻張柏芝，引來一陣熱烈討論，然而親情壓力是否將導致這段「鋒菲戀」無法修成正果？色彩大夫徐躍之指出，「兩人明明相愛卻有很多阻礙，除了鋒爸謝賢是影響兩人感情的一部分，前妻張柏芝也是其中一個因素。」

探究王菲、張柏芝的關係，可發現一些有趣現象。徐躍之指出，兩人2017年下半屬於「惡魔」關係，「張柏芝不需要開口說任何一句話，就會影響鋒菲戀是否能有好結果，夾在中間就已夠嗆人了！」而謝霆鋒與張柏芝則為「悶鍋」關係，代表存在卻悶得透不過氣，「其實謝霆鋒心裡還是幫張柏芝留了一個位置，不過因為有王菲，使得對前妻的感情停滯不前、不再發展。」

至於外界揣測謝賢不喜歡王菲？徐躍之則分析，謝賢和王菲2017年下半來到「空氣」關係，「謝賢確實仍非常肯定張柏芝，雖然出面否認不討厭王菲，並不代表喜歡對方。」不過，當時間點來到2018年，謝賢與王菲的關係轉成了「火花」，當火花燃起後，或許會突然看見王菲的好，而屆時王菲若能主動展開一些攻勢、努力爭取準公公的認同，那麼「鋒菲戀」不無可能修成正果。

徐躍之補充，鋒菲戀2017下半年會出現考驗，而謝賢與張柏芝將影響兩人間的關係，不過，若兩人能通過重重考驗，安然度過2017年，那麼未來很有機會修成正果，時機點就在2018年下半年。

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2017/8/19週六「週末生活版」。（本報資料照）