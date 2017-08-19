限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

鋒菲戀隱性威脅？ 張柏芝仍有一席之地…

2017/08/19 12:00

鋒菲世紀大復合後遲遲沒有下一步動作，外界揣測謝賢近期「稱讚前媳婦張柏芝（圖右）」的發言，是暗指不喜歡兒子謝霆鋒（圖中）的現任女友王菲（圖左）。（合成圖，本報資料照）

記者胡琪俐／台北報導藝人謝霆鋒與王菲的感情備受關注，近來又因爸爸謝賢公開稱讚前妻張柏芝，引來一陣熱烈討論，然而親情壓力是否將導致這段「鋒菲戀」無法修成正果？色彩大夫徐躍之指出，「兩人明明相愛卻有很多阻礙，除了鋒爸謝賢是影響兩人感情的一部分，前妻張柏芝也是其中一個因素。」

探究王菲、張柏芝的關係，可發現一些有趣現象。徐躍之指出，兩人2017年下半屬於「惡魔」關係，「張柏芝不需要開口說任何一句話，就會影響鋒菲戀是否能有好結果，夾在中間就已夠嗆人了！」而謝霆鋒與張柏芝則為「悶鍋」關係，代表存在卻悶得透不過氣，「其實謝霆鋒心裡還是幫張柏芝留了一個位置，不過因為有王菲，使得對前妻的感情停滯不前、不再發展。」

至於外界揣測謝賢不喜歡王菲？徐躍之則分析，謝賢和王菲2017年下半來到「空氣」關係，「謝賢確實仍非常肯定張柏芝，雖然出面否認不討厭王菲，並不代表喜歡對方。」不過，當時間點來到2018年，謝賢與王菲的關係轉成了「火花」，當火花燃起後，或許會突然看見王菲的好，而屆時王菲若能主動展開一些攻勢、努力爭取準公公的認同，那麼「鋒菲戀」不無可能修成正果。

徐躍之補充，鋒菲戀2017下半年會出現考驗，而謝賢與張柏芝將影響兩人間的關係，不過，若兩人能通過重重考驗，安然度過2017年，那麼未來很有機會修成正果，時機點就在2018年下半年。

週末生活版8/19當期重點：

【專訪】世大運陳傑跨出好成績

【影評】本週選片：軍艦島

【食譜】主廚消暑開胃菜示範

2017/8/19週六「週末生活版」。（本報資料照）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
隋棠「買菜買到上飛機」 只花4小時帶尪衝日本約會 隋棠「買菜買到上飛機」 只花4小時帶尪衝日本約會
2017/08/19 07:42
名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪 名模驗孕驚見2條線 浴室呆坐1hr想不起何時啪啪啪
2017/08/19 11:31
改走清純可愛風 「最性感小學生」18歲了長這樣 改走清純可愛風 「最性感小學生」18歲了長這樣
2017/08/19 07:25
賈靜雯甜曝修杰楷暱稱 鄭元暢被閃哀嚎「真的很想專心」 賈靜雯甜曝修杰楷暱稱 鄭元暢被閃哀嚎「真的很想專心」
2017/08/19 07:27
日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬 日部落客讚徐若瑄「都不會老」 鄉民笑歪：她是李毓芬
2017/08/19 09:43
百名藝人送別導演陳俊任 百名藝人送別導演陳俊任
2017/08/19 06:00
女星發福被誤會有孕 閨密道喜超尷尬 女星發福被誤會有孕 閨密道喜超尷尬
2017/08/19 07:56
偷拍林依晨仙氣側臉 男星從此迷上攝影 偷拍林依晨仙氣側臉 男星從此迷上攝影
2017/08/19 07:21
阿湯哥下海走私軍火毒品 大發橫財被盯上 阿湯哥下海走私軍火毒品 大發橫財被盯上
2017/08/19 07:33
無良星老闆！酒後起色心性侵16歲少女遭逮 無良星老闆！酒後起色心性侵16歲少女遭逮
2017/08/19 07:13
好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢 好惡質！陳立宏已辭世 還遭詐騙集團冒名借錢
2017/08/19 10:17
《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲 《終極戰士》男星演色情片出身 心臟衰竭病逝享壽76歲
2017/08/19 09:06
《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點 《無間道》台灣推手告別式 凍齡女星致哀成焦點
2017/08/19 10:22
太妍遭襲胸摸臀 印尼機場驚魂崩潰大哭 太妍遭襲胸摸臀 印尼機場驚魂崩潰大哭
2017/08/19 06:00
天氣女孩主動搭訕日本男 古屋驚魂見美食全消 天氣女孩主動搭訕日本男 古屋驚魂見美食全消
2017/08/19 07:19
民視爆氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆 民視爆氣掛布條「台灣不是中華臺北」 正對世大運選手村屌爆
2017/08/19 11:58
初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲 初代玉女偶像曬舊照 回眸甜笑秒殺粉絲
2017/08/19 10:54
法國小勞勃道尼高速公路遇煞車失靈 出動直升機驚險攔車 法國小勞勃道尼高速公路遇煞車失靈 出動直升機驚險攔車
2017/08/19 07:15
藍心湄淋巴長腫瘤 過來人阿龐這樣說 藍心湄淋巴長腫瘤 過來人阿龐這樣說
2017/08/19 06:00
江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」 江宏傑出征世大運 福原愛撒嬌「懷念昨晚這一刻」
2017/08/19 12:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.