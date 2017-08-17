（專訪影音）來台事業歸零 大久保麻梨子差點憂鬱症

大久保麻梨子專訪。（記者陳逸寬攝）〔記者林俐瑄／專訪〕大久保麻梨子來台發展6年，原本在日本以寫真女星出道，日本經紀公司給她穩定收入，即便沒工作，也有不錯薪水可以領，看似安穩，但她說：「我不想再拍寫真，雖然有開始演戲，但角色都很類似，覺得自己不會進步。」決定到台灣從零開始，但被親友看衰、自己給自己的壓力也大，她自曝：「快要憂鬱症。」

大久保麻梨子專訪。（記者陳逸寬攝）「那時候親朋好友都說『甘巴爹』，但是他們頭上都有問號，或是覺得我只是來學中文，一下子就回去」，她個性不服輸，逼著自己進步，初期只跟台灣人交談，「但是語言不通，聊的事情都很淺，那時候覺得自己很孤單，心事沒有人可以說，都快得憂鬱症」。

後來劉以豪對她伸出援手，她也放過自己，開始在台灣結交日本朋友，工作也穩定下來。曾因公視《愛情替聲》，奪得金鐘迷你劇女配角獎，陸續演出《幸福不二家》、《四月望雨》，看似演藝路順利，但她說：「我演的角色有限，連試鏡的機會都很少。」現在勤練中文，希望藉舞台劇磨練自己，「總有一天，我要演台灣人！」

首部大銀幕作品《澤水困》即將上映，她飾演在台灣的日本人，飽受311地震驚嚇，為逃避心中恐懼，選擇用另外一面的自己來偽裝。戲中她與鍾瑶正面衝突，還賞了男主角好幾個巴掌，最有挑戰性的是獨白哭戲，內容就是關於311地震，光是看腳本就讓她噴淚，正式演出時更是淚水鼻水都齊發。她說，311時，她也在日本，回想仍心有餘悸。《澤水困》25日在光點電影院上映。