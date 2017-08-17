（影音）楊謹華想當媽 撞臉蔡凡熙喊「都生得出來了」
2017/08/17 21:35
痴情男子漢首映會，楊謹華。（記者潘少棠攝）〔記者吳琬婷／台北報導〕國片《痴情男子漢》今舉行首映會，楊謹華在片中演出20歲蔡凡熙的媽媽，兩人被稱有「母子臉」，她笑說看對方「像在照鏡子」，還說「我硬生的話，應該也生的出他」。楊謹華和石油富商男友Ben穩定交往中，被問現實生活是否想當媽，她說：「會啊，但不會是最近。」 但再問有無和男友討論過，她則笑而不語。
痴情男子漢首映會，左起蔡凡熙、韓笙笙、王淨、李英宏。（記者潘少棠攝）黃鴻升這次客串演出，拍攝時有被片中妹妹王淨使勁打頭的橋段，導演連奕琦拍一次不滿意，還拍了兩晚，黃鴻升來來回回被打了數次，還大方請王淨「用全力真打」，但最後卻因劇情緊湊考量，打頭戲全都被剪光，讓黃鴻直呼傻眼，導演在一旁趕緊道歉，他才笑說「為了戲好，沒關係啦！」讓導演鬆了一口氣。
痴情男子漢首映會，左起陳竹昇、苗可麗、黃鴻升。（記者潘少棠攝）苗可麗片中演出管教嚴厲的媽媽，但在現實生活中，她則相當寵愛女兒，笑說女兒最近很迷韓團，都會用金錢支持她追星，「我還怕她演唱會看不到人，還幫她買最貴的票，周邊商品也會金援。」她表示，平時也會和女兒聊韓星，拉近彼此距離，也說女兒並沒有因此荒廢學業，還是有在認真求學。《痴情男子漢》8月18日在台上映。
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