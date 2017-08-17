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（影音）「Wanna One」賴冠霖赴韓8個月 標準韓文驚艷主持人

2017/08/17 22:47

南韓新人團體「Wanna One」正式出道前就擁有超高人氣。（翻攝自wanna one IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由11名成員所組成的南韓限定男團「Wanna One」，從選秀節目《Produce 101》出線，推出出道專輯《1X1=1》。遠赴南韓尋夢的台籍成員賴冠霖16日《一周偶像》公開剛抵韓的辛酸談，在絲毫不懂韓文及舞蹈的情況下，努力練習搶下出道機會。在節目中，他更大秀語言天分，連續唸出連南韓人都覺得難發音的單字。

16歲的賴冠霖在年初飛往南韓追夢，順利出道。（翻攝自wanna one IG）

賴冠霖坦言「剛開始來的時候真的什麼都聽不懂，所以覺得很辛苦，自己想說的話卻無法表達。」年初至今在韓生活不到一年，幾乎可以與成員們溝通無礙，甚至念出「脊椎側彎」等連成員都難以發音的單字，讓主持人鄭亨敦讚賞：「真的很厲害，只有8個月就聽得懂我們在講什麼，還可以這樣一起錄製節目，而且捲舌音及喉音念法都很標準。

朴志訓眼淚大噴發，受封為眼淚達人。（翻攝自NAVER）

另外成員們也在節目中，大秀特長，其中號稱「臉比麵包還小」的裴珍映，就在節目中被主持人鄭亨敦和Defcon實際拿了菠蘿包來檢測，結果小臉依舊輕鬆被擋住。童星出身的朴志訓，曾經在幼年時期與GD做過流淚對決，可愛的淚崩模樣逗得大家哈哈大笑，節目中他還原小時候令人留下印象深刻的快速落淚技能，實力仍然不減，伴著憂傷樂曲在60秒內眼淚大噴發。隊中的兩名釜山成員姜丹尼爾與朴佑鎮，則重現讓少女粉絲全都神魂顛倒的釜山方言甜言蜜語，被主持人鄭亨敦笑虧「看來平常很常講呢」。在節目中團員們表現自然沒有偶像包袱，難怪擁有超高人氣。

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