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首頁 > 婉君推

王建復唱出人生感慨 失語鐵粉為他開口說話

2017/08/17 21:12

王建復（右）有遠從泉州飛來支持他的鐵粉。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕王建復除軋戲《幸福來了》更積極準備在周六歌唱競賽節目《台灣那麼旺Taiwan No.1》的競賽，這週王建復扮演車站裡的乘客，身穿著紳士西裝詮釋任賢齊的心情車站，一舉一動都發散出成熟男人的魅力，王建復提到歌詞中「火車慢慢駛出車站」讓他感觸地說：「這首歌是要訴說要全心全意愛一個人，因為以前在新加坡發展，在機場跟車站趕通告工作，車站告別都幾乎是日常生活，有很多不同感觸跟酸甜苦辣在裡面」。

王建復唱出他的告別日常。（民視提供）

王建復鐵粉瘋狂又熱情，還會自製「加油牌」跟「跑馬燈」到場支持，日前還有粉絲王雅婷特地從福建泉州飛過來探棚，讓王建復感動不已說：「這樣千里迢迢的來到林口，只為看我一場錄影，這樣的心意真的讓我振奮，努力工作值得了」，不過粉絲反跟王建復說謝謝，原來因為她在數年前因為嚴重車禍人生驟變，心靈受到極大創傷而封閉自己，長達三年不講話，直到看了王建復在民視《風水世家》的演出，追劇追星之下，才慢慢開口講話，粉絲王雅婷說：「王建復才是治癒我心靈的醫生，謝謝他這麼努力認真演出，我會永遠支持他」。

王建復唱出他的告別日常。（民視提供）

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