限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（專訪）去年新婚 大久保麻梨子自爆「沒開機」

2017/08/17 21:16

大久保麻梨子專訪。（記者陳逸寬攝）〔記者林俐瑄／專訪〕大久保麻梨子去年底嫁給台灣老公Jerry，她甜稱：「老公的貼心都沒有變！」她肚皮仍沒動靜，笑說「我們沒有開機」，掐指一算，她結婚都超過9個月，「沒開機」一說實在令人驚呆，她才慌張問：「開機不是生子計畫的意思嗎？」原來是誤會一場，她羞稱：「我有代言保險套，防護做得很好。」

大久保麻梨子專訪。（記者陳逸寬攝）因為老公處處配合她，新婚生活上不太需要磨合，她笑說：「他太不像台灣人了。」這幾天她嘴巴破洞，但仍嘴饞想吃麻油雞，老公沒概念地說「可以啊」，吃完她嘴破得更嚴重。

她最近新電影女主角邀約，導演力邀「妳是唯一人選」，她笑說：「因為演戲，不方便懷孕，生孩子還要很久。」她跟老公說好暫緩做人，公公婆婆也都尊重小倆口決定，讓她好好拚事業。

她因為演《四月望雨》台語大躍進，跟公婆溝通無礙，婆婆很會煮台灣菜，她最想學絲瓜蛤蜊，「因為日本人沒有吃絲瓜，很想知道絲瓜是怎麼煮的」，趁婆婆來訪前去買好絲瓜蛤蜊材料，婆婆還真的順勢煮了，「我在旁邊偷偷學，原來是這樣做啊」，下次還想學清炒蒲瓜。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤 秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤
2017/08/17 15:49
（獨家）藍心湄淋巴長腫瘤：不管什麼結果都去面對 （獨家）藍心湄淋巴長腫瘤：不管什麼結果都去面對
2017/08/17 21:03
老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的 老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的
2017/08/17 16:47
（影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說… （影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說…
2017/08/17 14:29
憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒 憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒
2017/08/17 17:15
小小瑜一年內完婚 低調原因竟是他們遭威脅 小小瑜一年內完婚 低調原因竟是他們遭威脅
2017/08/17 16:53
驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了 驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了
2017/08/17 18:45
上原多香子爆有喜 停工安胎 上原多香子爆有喜 停工安胎
2017/08/17 16:50
孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身 孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身
2017/08/17 16:05
華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑 華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑
2017/08/17 16:22
孔劉自爆「濕透了」 貼心做這動作超撩粉 孔劉自爆「濕透了」 貼心做這動作超撩粉
2017/08/17 17:39
陳喬恩直播只顧吃 黃曉明狂發15則留言遭忽視 陳喬恩直播只顧吃 黃曉明狂發15則留言遭忽視
2017/08/17 14:30
孔太太漏夜排隊見孔劉 主持人黃子佼險開天窗 孔太太漏夜排隊見孔劉 主持人黃子佼險開天窗
2017/08/17 16:20
孔劉代言的華碩ZF4來了！登台價9990元起 孔劉代言的華碩ZF4來了！登台價9990元起
2017/08/17 17:12
美女書法家漲H奶 4千CC奶水昇華6百愛心皂 美女書法家漲H奶 4千CC奶水昇華6百愛心皂
2017/08/17 16:22
鐵達尼CP旅遊照曝光 李奧納多、溫絲蕾親密互動 鐵達尼CP旅遊照曝光 李奧納多、溫絲蕾親密互動
2017/08/17 21:56
準備手刀搶票！GD台北場下月開賣 準備手刀搶票！GD台北場下月開賣
2017/08/17 15:06
15年前凱渥舊照曝光 許瑋甯以前長這樣 15年前凱渥舊照曝光 許瑋甯以前長這樣
2017/08/17 19:01
（專訪）去年新婚 大久保麻梨子自爆「沒開機」 （專訪）去年新婚 大久保麻梨子自爆「沒開機」
2017/08/17 21:16
艾瑪史東全球最賺 還回收舊愛前蜘蛛人 艾瑪史東全球最賺 還回收舊愛前蜘蛛人
2017/08/17 15:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.