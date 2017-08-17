（專訪）去年新婚 大久保麻梨子自爆「沒開機」

大久保麻梨子專訪。（記者陳逸寬攝）〔記者林俐瑄／專訪〕大久保麻梨子去年底嫁給台灣老公Jerry，她甜稱：「老公的貼心都沒有變！」她肚皮仍沒動靜，笑說「我們沒有開機」，掐指一算，她結婚都超過9個月，「沒開機」一說實在令人驚呆，她才慌張問：「開機不是生子計畫的意思嗎？」原來是誤會一場，她羞稱：「我有代言保險套，防護做得很好。」

大久保麻梨子專訪。（記者陳逸寬攝）因為老公處處配合她，新婚生活上不太需要磨合，她笑說：「他太不像台灣人了。」這幾天她嘴巴破洞，但仍嘴饞想吃麻油雞，老公沒概念地說「可以啊」，吃完她嘴破得更嚴重。

她最近新電影女主角邀約，導演力邀「妳是唯一人選」，她笑說：「因為演戲，不方便懷孕，生孩子還要很久。」她跟老公說好暫緩做人，公公婆婆也都尊重小倆口決定，讓她好好拚事業。

她因為演《四月望雨》台語大躍進，跟公婆溝通無礙，婆婆很會煮台灣菜，她最想學絲瓜蛤蜊，「因為日本人沒有吃絲瓜，很想知道絲瓜是怎麼煮的」，趁婆婆來訪前去買好絲瓜蛤蜊材料，婆婆還真的順勢煮了，「我在旁邊偷偷學，原來是這樣做啊」，下次還想學清炒蒲瓜。