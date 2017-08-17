（獨家）藍心湄淋巴長腫瘤：不管什麼結果都去面對

藍心湄錄TVBS《女人我最大》，透露最近身體檢查出了小狀況。（TVBS提供）

〔記者林俐瑄／台北報導〕藍心湄最近做年度健康檢查，卻被檢查出淋巴長了腫瘤，為進一步分析鑑定，日前再到醫院抽組織液檢查，報告要等下週出來，她今錄TVBS《女人我最大》說：「現在還不知道腫瘤是良性的，還是不好的。」身旁朋友為她著急，她樂觀說：「放心啦，不管是什麼結果，我都要去面對。」

藍心湄最近燙了一頭前衛捲髮，有人說像陳菊，她自稱比較像馬如龍。（TVBS提供）

藍心湄不心急，倒是急壞了朋友邱瓈寬，她週二到醫院檢查完跟邱瓈寬碰面吃飯，邱瓈寬怒氣沖沖：「我身上一堆腫瘤，2個小時報告就出來了，妳要等1個禮拜，萬一是惡性的，妳這一個禮拜要怎麼活啊！妳怎麼活啊！」

藍心湄到醫院抽組織液檢查。（翻攝藍心湄臉書）

藍心湄無奈笑說：「我正要罵她的時候，就跳電了，我說她是烏鴉嘴！」餐廳外的供電設備當場冒出濃濃黑煙，她們只好快閃。藍心湄說，下週二報告結果就出來，她自己保持平常心，倒是她很想找好姊妹陳美鳳一起健康檢查，「每年找她、她都拒絕，她都說萬一查出哪裡不好怎麼辦，她就是鴕鳥心態。」