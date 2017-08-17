（影音）楊謹華升格演蔡凡熙媽 談婚事傻笑回4字！

〔記者翁子涵／台北報導〕由導演連奕琦執導的青春愛情國片《痴情男子漢》今舉辦首映，演員楊謹華、蔡凡熙、苗可麗、黃鴻升等人都現身會場，場面熱鬧，楊謹華這次在片中和撞臉的蔡凡熙飾演母子，被問及挑樑演媽媽是否會難為情？她笑著說：「還好啦！演媽媽很開心啊。」透露過去就曾在《滾石愛情故事》中扮演過4個孩子的媽。

痴情男子漢首映會，楊謹華（右）、蔡凡熙。（記者潘少棠攝）

和男友Ben感情穩定的楊謹華，被問及何時有結婚生子計畫？她瞬間噤聲，以「哈哈哈哈」帶過避而不答，強調未來要以工作為重心，這次接演《痴情男子漢》也沒看劇本就答應，一切因為太欣賞導演連奕琦的才華；呼應片名「痴情」，她侃侃而談：「每個人在愛情都會傻過，沒傻過怎麼能叫活過一生呢？」不過她自認在愛情中做過最傻的事，竟是「為了愛狂吃而幸福肥」，傻度指數0。

痴情男子漢首映會，左起陳竹昇、苗可麗、黃鴻升。（記者潘少棠攝）

《痴情男子漢》結合資深演員和新生代演員參與演出，身為「老鳥」的苗可麗說，以前跟前輩合作都會被他們的眼神震懾住，「這次大家都沒有那種害怕跟恐懼的感覺，導演非常給演員空間和時間」，她也談到自己私下是個理性的媽媽，還金援女兒最貴的門票6800元，讓她10月去看南韓夯團「BTS防彈少年團」。

痴情男子漢首映會，韓笙笙（左）、蔡凡熙借位接吻重現經典鏡頭。（記者潘少棠攝）

近年來是國片熟面孔的黃鴻升，這次也在片中被新生代演員王淨狂巴頭，這場戲不僅拍了兩次，還場場都是真打，不料最後卻被導演通知因「Tempo關係」要剪掉，讓他當場愣住超傻眼。該片將在8月18日全台上映。