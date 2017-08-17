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首頁 > 婉君推

「心機剪衣」後 斯亞再遭搏版面女星狠推鏡頭外

2017/08/17 20:14

斯亞在節目中爆料，曾有一位女藝人為了搶鏡頭，直接將她推到鏡頭外。（翻攝自斯亞臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕台灣女團「Twinko」成員斯亞（糖果）曾在節目中指控，在《我愛黑澀會》時期，參加比賽被曾被勇兔剪爛衣服，當時引起軒然大波，日前斯亞再錄《女神情爆局》，更在錄影時爆料，有一位女藝人搶鏡頭，直接將她狠狠推到鏡頭外，令在場所有人聽了都驚訝不已。

斯亞在節目中爆料，曾有一位女藝人為了搶鏡頭，直接將她推到鏡頭外。（翻攝自斯亞臉書）

《女神情爆局》由「小白」張艾亞和姜寧共同主持，每集邀請不同人氣女神，節目中斯亞與UP GIRLS的牙牙及琪琪互相尬舞較勁，一旁的主持人張艾亞看了自嘲「我老了跳不動了」。在「女神爆料」的單元中，斯亞突然語出驚人地說，線上有位知名女藝人很誇張，不但很會搶鏡頭，甚至直接將她推到鏡頭外，她還透露對方是位身材姣好而且很常上綜藝節目的女藝人。

不過其實在今年4月斯亞就曾在節目《小明星大跟班》大爆，她在《我愛黑澀會》時，有位美眉太在意比賽輸贏，竟當著她的面剪掉衣服，她當時年紀太小不敢反駁。節目播岀後，網友揪出此人正是勇兔，對此勇兔則是坦承當時確實有剪對方褲襪，但事實與節目所說的版本不同，強調「當初是有經過本人的同意才會這麼做」，那段時間也尚未聽本人提及有關這件事，相信她現在說出來也只是為了節目效果，造成她的困擾十分抱歉。

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