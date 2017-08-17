打擊種族歧視 Spotify下架白人至上音樂

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國網路業者反對新納粹團體聲浪逐漸高漲。根據美國數位音樂新聞網14日的報導，全球知名串流音樂服務商Spotify出現37組「白人優越主義樂團」，引起Spotify高度注意。經審核後，Spotify已將名單裡部分音樂下架。此外，多家知名網路公司也加入聲援反對仇恨團體的行列。

「南方貧困法律中心」認為，這個出現在Spotify平台、來自英國的「Skinfull」樂團是仇恨樂團。（圖擷自Digital Music News）

美國Spotify發言人發表聲明，該串留音樂平台注意到相關內容後，即「立刻移除」相關音樂，並積極審查名單裡剩下的樂隊和曲目。Spotify也向《告示牌雜誌》表示，「我們無法寬恕非法內容，或是容忍喜好仇恨、及引發種族、宗教、性向等暴力內容。」

Spotify下架白人至上音樂並非先例。2014年，反對白人優越主義的組織「南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）」向蘋果公司的iTunes反應，其服務出現白人優越的內容，iTunes即下架相關音樂。

根據路透，推特、領英、以及資安公司Cloudflare等多家公司結束對仇恨團體的服務，或是刪除他們散播仇恨的資料。臉書、谷歌母公司「Alphabet」、及域名管理公司「GoDaddy」本週也開始阻擋仇恨團體。

臉書執行長札克柏格表示，「我們在可能有更多集會下緊盯局勢發展，將移除各種人身傷害的威脅。」