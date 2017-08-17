限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

打擊種族歧視 Spotify下架白人至上音樂

2017/08/17 21:44
全球知名串流音樂服務商Spotify正在審查「白人優越主義樂團」名單，並將白人至上的音樂內容下架。（路透）全球知名串流音樂服務商Spotify正在審查「白人優越主義樂團」名單，並將白人至上的音樂內容下架。（路透）

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國網路業者反對新納粹團體聲浪逐漸高漲。根據美國數位音樂新聞網14日的報導，全球知名串流音樂服務商Spotify出現37組「白人優越主義樂團」，引起Spotify高度注意。經審核後，Spotify已將名單裡部分音樂下架。此外，多家知名網路公司也加入聲援反對仇恨團體的行列。

「南方貧困法律中心」認為，這個出現在Spotify平台、來自英國的「Skinfull」樂團是仇恨樂團。（圖擷自Digital Music News）「南方貧困法律中心」認為，這個出現在Spotify平台、來自英國的「Skinfull」樂團是仇恨樂團。（圖擷自Digital Music News）

美國Spotify發言人發表聲明，該串留音樂平台注意到相關內容後，即「立刻移除」相關音樂，並積極審查名單裡剩下的樂隊和曲目。Spotify也向《告示牌雜誌》表示，「我們無法寬恕非法內容，或是容忍喜好仇恨、及引發種族、宗教、性向等暴力內容。」

Spotify下架白人至上音樂並非先例。2014年，反對白人優越主義的組織「南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）」向蘋果公司的iTunes反應，其服務出現白人優越的內容，iTunes即下架相關音樂。

根據路透，推特、領英、以及資安公司Cloudflare等多家公司結束對仇恨團體的服務，或是刪除他們散播仇恨的資料。臉書、谷歌母公司「Alphabet」、及域名管理公司「GoDaddy」本週也開始阻擋仇恨團體。

臉書執行長札克柏格表示，「我們在可能有更多集會下緊盯局勢發展，將移除各種人身傷害的威脅。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤 秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤
2017/08/17 15:49
（獨家）藍心湄淋巴長腫瘤：不管什麼結果都去面對 （獨家）藍心湄淋巴長腫瘤：不管什麼結果都去面對
2017/08/17 21:03
老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的 老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的
2017/08/17 16:47
（影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說… （影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說…
2017/08/17 14:29
憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒 憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒
2017/08/17 17:15
小小瑜一年內完婚 低調原因竟是他們遭威脅 小小瑜一年內完婚 低調原因竟是他們遭威脅
2017/08/17 16:53
驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了 驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了
2017/08/17 18:45
上原多香子爆有喜 停工安胎 上原多香子爆有喜 停工安胎
2017/08/17 16:50
孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身 孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身
2017/08/17 16:05
華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑 華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑
2017/08/17 16:22
孔劉自爆「濕透了」 貼心做這動作超撩粉 孔劉自爆「濕透了」 貼心做這動作超撩粉
2017/08/17 17:39
陳喬恩直播只顧吃 黃曉明狂發15則留言遭忽視 陳喬恩直播只顧吃 黃曉明狂發15則留言遭忽視
2017/08/17 14:30
孔太太漏夜排隊見孔劉 主持人黃子佼險開天窗 孔太太漏夜排隊見孔劉 主持人黃子佼險開天窗
2017/08/17 16:20
孔劉代言的華碩ZF4來了！登台價9990元起 孔劉代言的華碩ZF4來了！登台價9990元起
2017/08/17 17:12
美女書法家漲H奶 4千CC奶水昇華6百愛心皂 美女書法家漲H奶 4千CC奶水昇華6百愛心皂
2017/08/17 16:22
鐵達尼CP旅遊照曝光 李奧納多、溫絲蕾親密互動 鐵達尼CP旅遊照曝光 李奧納多、溫絲蕾親密互動
2017/08/17 21:56
準備手刀搶票！GD台北場下月開賣 準備手刀搶票！GD台北場下月開賣
2017/08/17 15:06
15年前凱渥舊照曝光 許瑋甯以前長這樣 15年前凱渥舊照曝光 許瑋甯以前長這樣
2017/08/17 19:01
（專訪）去年新婚 大久保麻梨子自爆「沒開機」 （專訪）去年新婚 大久保麻梨子自爆「沒開機」
2017/08/17 21:16
艾瑪史東全球最賺 還回收舊愛前蜘蛛人 艾瑪史東全球最賺 還回收舊愛前蜘蛛人
2017/08/17 15:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.