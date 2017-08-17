限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

雷公3次劈不死 福氣女星：閃電使你更堅強

2017/08/17 19:40

TLC旅遊生活頻道推出《瑪莎與史努比的晚餐趴》。（TLC提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕坐擁美國生活女王、全美第一主婦頭銜的瑪莎史都華（Martha Stewart），與饒舌天王史努比狗狗（Snoop Dogg）攜手打造美食饗宴，推出TLC旅遊生活頻道《瑪莎與史努比的晚餐趴》，將帶領明星好友一同下廚，與觀眾共度充滿歡笑聲的美好夜晚。

瑪莎史都華（右）與史努比狗狗合作主持《瑪莎與史努比的晚餐趴》。（TLC提供）

首集節目中邀請到《名嘴出任務》的天才喜劇演員賽斯羅根，以及說饒舌手威茲哈利法助陣，在兩人的幫助下，瑪莎與史努比將展現各自的廚藝，用獨門的祕方來爭奪世界炸雞冠軍頭銜。瑪莎的獨門炸雞秘訣，製作過程竟然需要耗費3天的時間，醃製完成還須再冷藏2天才可酥炸，史努比狗狗驚呼：「我們餓死了，哪等得了兩三天！」相較之下，史努比狗狗的製作過程就相當快速，只要30分鐘就可以完成了，而他的秘密武器，就是以玉米脆片增加炸雞的口感。

天才喜劇演員賽斯羅根參加《瑪莎與史努比的晚餐趴》。（TLC提供）

節目邀請全方位藝人冰塊酷巴來擔任關鍵評審，在公布前，大夥決定先向炸雞致敬，進行「兩隻雞腿與真心話」遊戲，三句話中只有一句是真話，沒想到瑪莎竟表示自己曾經被雷劈中3次，直接倒地昏迷，送醫急救！如此遭遇令在場來賓驚訝不已，瑪莎卻淡定的回說：「坐牢不會使你更堅強，但閃電會。」顯示出對於先前曾坐牢的事毫不在乎；而冰塊庫巴在當藝人以前，所研讀的項目竟然是畫藍圖！如此不搭軋的技能，也讓瑪莎與史努比狗狗刮目相看。《瑪莎與史努比的晚餐趴》8月20日起每週日晚間九點首播，將探索名人的八卦與烹飪秘方。

《瑪莎與史努比的晚餐趴》邀請冰塊酷巴擔任關鍵評審。（TLC提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里 小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里
2017/08/17 10:29
小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin 小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin
2017/08/17 11:32
秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤 秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤
2017/08/17 15:49
老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的 老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的
2017/08/17 16:47
（影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃 （影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃
2017/08/17 11:06
（影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說… （影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說…
2017/08/17 14:29
憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒 憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒
2017/08/17 17:15
波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過 波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過
2017/08/17 13:19
張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事 張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事
2017/08/17 11:10
男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了 男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了
2017/08/17 12:22
KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排 KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排
2017/08/17 11:54
（影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰 （影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰
2017/08/17 12:13
仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚 仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚
2017/08/17 10:25
《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說 《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說
2017/08/17 10:42
加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了 加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了
2017/08/17 13:04
驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了 驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了
2017/08/17 18:45
孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身 孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身
2017/08/17 16:05
（獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣 （獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣
2017/08/17 12:41
學拉麵比做愛還難 男星唬情婦玩性愛遊戲 學拉麵比做愛還難 男星唬情婦玩性愛遊戲
2017/08/17 12:12
華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑 華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑
2017/08/17 16:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.