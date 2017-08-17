雷公3次劈不死 福氣女星：閃電使你更堅強

TLC旅遊生活頻道推出《瑪莎與史努比的晚餐趴》。（TLC提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕坐擁美國生活女王、全美第一主婦頭銜的瑪莎史都華（Martha Stewart），與饒舌天王史努比狗狗（Snoop Dogg）攜手打造美食饗宴，推出TLC旅遊生活頻道《瑪莎與史努比的晚餐趴》，將帶領明星好友一同下廚，與觀眾共度充滿歡笑聲的美好夜晚。

瑪莎史都華（右）與史努比狗狗合作主持《瑪莎與史努比的晚餐趴》。（TLC提供）

首集節目中邀請到《名嘴出任務》的天才喜劇演員賽斯羅根，以及說饒舌手威茲哈利法助陣，在兩人的幫助下，瑪莎與史努比將展現各自的廚藝，用獨門的祕方來爭奪世界炸雞冠軍頭銜。瑪莎的獨門炸雞秘訣，製作過程竟然需要耗費3天的時間，醃製完成還須再冷藏2天才可酥炸，史努比狗狗驚呼：「我們餓死了，哪等得了兩三天！」相較之下，史努比狗狗的製作過程就相當快速，只要30分鐘就可以完成了，而他的秘密武器，就是以玉米脆片增加炸雞的口感。

天才喜劇演員賽斯羅根參加《瑪莎與史努比的晚餐趴》。（TLC提供）

節目邀請全方位藝人冰塊酷巴來擔任關鍵評審，在公布前，大夥決定先向炸雞致敬，進行「兩隻雞腿與真心話」遊戲，三句話中只有一句是真話，沒想到瑪莎竟表示自己曾經被雷劈中3次，直接倒地昏迷，送醫急救！如此遭遇令在場來賓驚訝不已，瑪莎卻淡定的回說：「坐牢不會使你更堅強，但閃電會。」顯示出對於先前曾坐牢的事毫不在乎；而冰塊庫巴在當藝人以前，所研讀的項目竟然是畫藍圖！如此不搭軋的技能，也讓瑪莎與史努比狗狗刮目相看。《瑪莎與史努比的晚餐趴》8月20日起每週日晚間九點首播，將探索名人的八卦與烹飪秘方。

《瑪莎與史努比的晚餐趴》邀請冰塊酷巴擔任關鍵評審。（TLC提供）