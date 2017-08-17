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葉俊麟懷念音樂劇 《舊情綿綿》演遍寶島

2017/08/17 19:32

葉俊麟懷念音樂劇《舊情綿綿》今年將擴大巡演。（音樂時代提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕葉俊麟懷念音樂劇《舊情綿綿》去年在基隆演出2場大爆滿，因此，決定今年擴大巡演，自8月26日起，以2個月的時間從台灣頭演到台灣尾，讓全寶島喜愛台灣歌謠的觀眾，都能重溫「舊情綿綿」的深情與浪漫。

生於基隆的葉俊麟堪稱台灣吟遊詞人，1960年代起與洪一峰等人合作，創作出很多傳唱至今的台語歌謠名曲，也反映當年台灣社會民情。其中，〈舊情綿綿〉、〈思慕的人〉、〈寶島曼波〉等，套句現代流行話可都是超「洗腦」的，總是能讓人一整天在腦海裡不斷地盤旋咀嚼。

看著〈霧夜的燈塔〉等待〈思慕的人〉，偷偷抹去〈送君情淚〉，在〈落大雨那彼日〉，徒留〈舊情綿綿〉。以葉俊麟20首熟悉的經典台語歌謠串起的音樂劇《舊情綿綿》，時代背景回到60年代的港邊城市基隆，隨著大時代變遷發展出兩段跨越數十年的愛情故事，男女主角楊子儀和余子嫣是身份懸殊門當戶不對，陳彥廷和鍾筱丹及賴盈螢則是則是我愛你你不愛我的三角關係。

新生代暖男楊子儀加入音樂劇《舊情綿綿》演出男主角。（音樂時代提供）

從原來只在基隆演出的版本進化成全台巡演的版本，這次邀請到以電視劇《雨後驕陽》入圍金鐘獎的新生代暖男楊子儀擔綱男主角；而為了讓更多不熟悉這些老歌的年輕人接觸並體會這些台灣歌謠之美，服裝設計師盧詩澐秀精心收集了很多復古服裝資料，打造出亮麗的懷舊時尚風，重現復古的時髦。

這是「音樂時代劇場」藝術總監楊忠衡繼「台灣音樂劇三部曲」之後，再次拓展台灣音樂視野的掏心之作，並由抒情音樂劇導演謝淑靖、金曲獎得主編曲家李哲藝攜手共同編創。將巡演台中、基隆、屏東、台東、台北、桃園，詳細場次可上音樂時代臉書https://www.facebook.com/allmusictheatre/。

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