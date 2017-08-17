吳宗憲見魏蔓「抱緊處理」 妄想竄位當男主角

主持人吳宗憲開玩笑要陳奕（右）讓位，自己配對魏蔓（左）。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳奕、魏蔓、簡宏霖、陳乃榮及沈建宏日前上《綜藝大熱門》，宣傳台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》，主持人吳宗憲一見到從出道就認識多年的魏蔓，立馬「抱緊處理」，還開玩笑要陳奕讓位，打算竄位男主角；隨後主持群拱魏蔓唱歌，但當她一唱完，吳宗憲立刻評論：「可見上帝造人是公平的。」笑翻眾人。

陳奕（右）、魏蔓上節目宣傳新戲《噗通噗通我愛你》。（三立提供）

在「大熱門試音間」單元中，陳奕與魏蔓擔任評審，簡宏霖、陳乃榮與沈建宏三人寧願冒著「沒機會再出片」的評語，也要一試展現實力。簡宏霖近年戲劇發展成績不錯，歌唱團體「4ever」出身的他，特別挑選盧廣仲的夯歌《魚仔》，雖然難度甚高，但他還是堅持接受考驗，Lulu鬧他唱的魚仔「感覺這隻魚游到基隆河了」；吳宗憲則是勸簡宏霖改名「簡紅點」會更紅。被問到為何選唱這首歌，原來正是曾與他合作《只為你停留》的好友嚴正嵐所推薦。

沈建宏（左）、簡宏霖在節目中接受歌唱考驗。（三立提供）

陳乃榮只要不拍戲就會躲起來寫曲，雖已晉身為人夫，但這次深情自彈自唱，好聽到才唱出第一句就讓魏蔓舉起「發片牌」。而陳乃榮此次上節目也難逃被主持群逼問婚後生活，惹得他露出害羞靦腆的笑容說：「很好，跟平常一樣。」被吳宗憲調侃：「現在一定心跳噗通噗通的。」甚至關心起他婚後的健康，猛虧他：「你現在心臟已經給別人，腎臟不能再弄壞。」

簡宏霖在《綜藝大熱門》的「大熱門試音間」接受歌唱考驗。（三立提供）

沈建宏在簾子後方演唱時，讓同為AK團體的陳奕聽出來，當他快唱到尾聲，只見魏蔓舉出「勸退牌」，露出頑皮的笑容說：「因為我知道他是誰。」陳奕則故意開玩笑補上一槍：「我也覺得我聽得好膩。」讓沈建宏哭笑不得。節目內容將於8/22晚間九點播出。

沈建宏在《綜藝大熱門》的「大熱門試音間」接受歌唱考驗。（三立提供） 陳乃榮在《綜藝大熱門》的「大熱門試音間」接受歌唱考驗。（三立提供） 《綜藝大熱門》邀請到羅時豐、陳若穎、斯亞、陳奕、魏蔓、簡宏霖、陳乃榮、沈建宏到節目中。（三立提供）