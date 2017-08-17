戲裡落魄吃廚餘 鍾承翰老婆問笑：好吃嗎？

鍾承翰在戲裡落魄吃廚餘的畫面，讓他的老婆看了笑問他「好吃嗎」。（好風光提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕植劇場《五味八珍的歲月》劇情越嚼越香，鍾承翰與「小豆」孫可芳的感情線，成為觀眾關心的焦點，不少網友私訊粉絲團問：「落魄老王到底怎麼擄獲阿春的芳心？」而該劇本週進入最終回，兩人將透過饅頭定情，鍾承翰賣起包子饅頭，拿著饅頭直率對孫可芳：「你要不要來搬過跟我住？」沒想到被她虧：「你這樣講都不會『拍謝』嗎？」

鍾承翰的老婆也是忠實觀眾，她因懷孕較容易看到什麼美食就想吃，上週她看著老公飾演的「王孤夏」紅著眼眶吃拔絲地瓜，也猛流口水直喊「想吃」，甚至看到老公落魄吃廚餘的畫面，還打趣問他：「真的好吃嗎？」鍾承翰表示，從這個角色身上體悟到一定要把握當下，再艱難的生活都要讓自己勇敢面對活下去，因為自己是很重家庭、也渴望家的人，如果現在沒做好這件事會很後悔。

鍾承翰（左）與孫可芳在劇中感情發展備受矚目。（好風光提供）

李至正的媽媽則每週也按時收看兒子的演出，她還誇李至正戲中老婆安心亞穿旗袍很美。劇中李至正與安心亞經過花花安排的飯局相識相戀進而成家，李至正透露自己本身沒有相親過的經驗，現實生活中，他大多擔任月老的角色，幫朋友穿針引線，目前已經有兩對朋友，在他的介紹下穩定交往中。

李至正在《五味八珍的歲月》飾演傅培梅的老公。（好風光提供）

劇中傅培梅與媽媽相隔十多年相逢的過程令人動容，李至正因此回憶起兒時父母離異的情景，他說，當時媽媽一人要兼三份工才能養得活他和哥哥，有次他感冒發燒，在睡夢中感受到有人拿冰毛巾幫他降溫，才發現身為護士的媽媽蹺班回家照料他。李至正更透露，媽媽曾陪他去新加坡拍戲兩個月，發現他每天早出晚歸很辛苦，晚上他回住宿，都會煮上他最愛喝的「蓮藕花生豬腳湯」，令他相當感動。感念母親的辛苦，李至正最想帶著媽媽去加勒比海等地搭著遊輪旅遊，希望能創造更多以後可以在餐桌上分享的美好回憶。

植劇場原著改編系列《五味八珍的歲月》每週五晚間10點台視首播、每週六晚間8點八大戲劇台播出，每週五晚間24點於愛奇藝台灣站準時上線。