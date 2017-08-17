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少女瘋狂！今夏最紅大眼怪冰品 快閃晶華推獨家口味

2017/08/17 18:58

「路地氷の怪物」將自8月22日起至9月5日，於台北晶華酒店快閃。（晶華提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕抓住盛夏的尾巴，台中高人氣冰品名店「路地氷の怪物」將自8月22日起至9月5日，於台北晶華酒店快閃，於一樓azie餐廳、二樓上庭酒廊以及地下二樓的祕密花園，推出各式以手作怪物糖霜大眼睛點綴的超萌雪花怪物冰，並且推出獨家新口味。

晶華限定怪物「海派口味」。（晶華提供）

除了廣受歡迎的北海道十勝鮮乳、宇治抹茶、以及台中店鋪限定「玄米煎茶」口味外，更推出兩款全新獨家品項「荔香紅玉」以及「怪物海派」，前者選用法國進口荔枝果泥搭配台灣有機紅玉（台茶18號）製成；後者結合北海道十勝鮮乳、宇治抹茶、黑芝麻、法國可可、宮古島雪鹽花生5種口味，盤中可見五隻逗趣的大眼怪。上述冰品每款200元起，需加10%服務費，此外，晶華酒店點心房也烘焙出五款「幸運小怪物蛋糕」於Regent Gift Shop同步販售。

晶華酒店點心房烘焙出五款「幸運小怪物蛋糕」於Regent Gift Shop同步販售，俏皮吸睛的造型、療癒效果十足，融化每一個人的心。（晶華提供）

「路地氷の怪物」目前在台中有2家店面，今年3月揮軍北上於台東區開設第一間北部門市，開幕後也旋即成為台北熱門話題冰店，每日排隊人潮絡繹不絕。店中最知名的大眼怪物公仔共有紅、藍、黑、綠和黃五種顏色，代表著幸福祈願使者的角色，透過一雙雙栩栩如生的療癒大眼睛，為眾人祈求平安並帶來希望。

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