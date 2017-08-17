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「鐵肺王子公仔貼圖」楊培安將全數收入捐給瑪利亞

2017/08/17 20:43
藝人楊培安（右二）充滿愛心，將今天上架的」鐵肺王子楊培安公仔貼圖」全數收入捐給瑪利亞啟智學園。（記者蘇金鳳攝）藝人楊培安（右二）充滿愛心，將今天上架的」鐵肺王子楊培安公仔貼圖」全數收入捐給瑪利亞啟智學園。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕藝人楊培安不但素有「鐵肺王子」之稱，還相當有愛心，今日特地南下台中，陪伴瑪利亞啟智學園園生唱歌同樂，並宣佈要將今日甫上架的「鐵肺王子楊培安公仔貼圖」的全數收入，捐助瑪利亞極重多障擴園建校計劃。

　

由於瑪利亞啟智學園因原來的空間已不夠使用，因此將進行擴園建校，但目前經費不足，正展開善款的勸募。

　

瑪利亞社會福利基金會即將邁入30週年，該基金會25週年時，熱心公益的楊培安、蕭煌奇與王識賢聯袂舉辦公益演唱會，響應贊助極重多障擴園建校計劃，從此和該基金會結下了不解之緣。

　

由於楊培安很關心這群啟智學園的園生，多年來持續捐款支持，並默默地許下一個願望，期待有機會再探望這群園生。

　

今天是「鐵肺王子楊培安公仔貼圖」上架的日子，他決定把貼圖收入全數捐助瑪利亞極重多障擴園建校計劃。並且昨天一大早，就從台北專程南下台中，為的就是要把這一份禮物親手送給園生。

　

楊培安今天以「神秘嘉賓」出現，正在上音樂課的園生眼神突然亮了起來，並露出燦爛的笑容，而楊培安則拿著手搖鈴陪伴園生一起唱「感恩的心」，用歌聲溫暖了園生的心，洋溢一片溫馨的氣氛。

　

楊培安表示，每次看見這群園生都感到心疼，他相信人性本善，但現在很多人可能為了事業忙碌打拼，卻忘了有一群被社會遺忘在角落裡的人，他希望這只是一個開始，為弱勢族群略盡棉薄之力，藉此拋磚引玉呼籲大家善盡社會責任，更多具有影響力的人熱情響應，不論金額多寡，繼續關懷這群需要幫助的人。

　

「鐵肺王子楊培安公仔貼圖」由楊培安就讀文藻專科學校時（現為文藻外語大學）的同學、弘光科技大學藝術中心主任、文化創意產業系施淑萍助理教授帶領學生團隊共同完成。

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