限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

彭佳慧發炎燒聲 宣布雙喜又臨門

2017/08/17 18:33

彭佳慧為了公益開唱，特別以低胸裝亮相。（無限延伸提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后彭佳慧日前在EZ5舉辦「夢的聲音演唱會」，她這幾天喉嚨發炎，一連嗨唱25首歌，隔天早上果真「燒聲」，不過談到這次為公益而唱，仍是感動直呼：「希望鼓勵這些聽障生勇敢追夢，用音樂回饋社會，更特別感謝EZ5支持！」

彭佳慧6月應陳建寧及聽障公益團體華康基金會之邀，推出公益單曲《夢的聲音》，她加碼在當年駐唱的EZ5舉辦公益演唱會，該店老闆虎哥情義相挺，免費提供場地讓彭佳慧演出。

彭佳慧與女歌迷合唱。（無限延伸提供）當晚歌后以低胸造型現身，讓歌迷直呼性感，她表示：「起床感覺嗓子狀況沒有到特別好，我今天很有誠意地小露一下，希望能彌補歌迷！」彭佳慧舉辦公益演唱會。（無限延伸提供）

為了這場公益演出，彭佳慧特別提早一周練團，也準備了豐富的歌單，曲目也並非她過去的主打歌，彭佳慧談到：「那些歌大家平常都會在YouTube或是KKBOX上聽，我想說很多朋友為了這場演唱會，有的從中南部專程來，所以想唱點大家平常比較少聽的歌，這樣可以原汁原味聽到LIVE版的，感覺不一樣！」

此外，彭佳慧不忘在台上宣布「喜事」，除了年底會推出全新國語專輯，更要唱回台北小巨蛋，讓滿場粉絲都嗨翻。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里 小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里
2017/08/17 10:29
小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin 小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin
2017/08/17 11:32
秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤 秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤
2017/08/17 15:49
老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的 老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的
2017/08/17 16:47
（影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃 （影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃
2017/08/17 11:06
（影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說… （影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說…
2017/08/17 14:29
憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒 憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒
2017/08/17 17:15
波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過 波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過
2017/08/17 13:19
張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事 張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事
2017/08/17 11:10
男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了 男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了
2017/08/17 12:22
KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排 KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排
2017/08/17 11:54
（影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰 （影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰
2017/08/17 12:13
仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚 仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚
2017/08/17 10:25
《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說 《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說
2017/08/17 10:42
加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了 加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了
2017/08/17 13:04
驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了 驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了
2017/08/17 18:45
（獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣 （獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣
2017/08/17 12:41
孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身 孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身
2017/08/17 16:05
學拉麵比做愛還難 男星唬情婦玩性愛遊戲 學拉麵比做愛還難 男星唬情婦玩性愛遊戲
2017/08/17 12:12
華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑 華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑
2017/08/17 16:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.