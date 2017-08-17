彭佳慧發炎燒聲 宣布雙喜又臨門

彭佳慧為了公益開唱，特別以低胸裝亮相。（無限延伸提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后彭佳慧日前在EZ5舉辦「夢的聲音演唱會」，她這幾天喉嚨發炎，一連嗨唱25首歌，隔天早上果真「燒聲」，不過談到這次為公益而唱，仍是感動直呼：「希望鼓勵這些聽障生勇敢追夢，用音樂回饋社會，更特別感謝EZ5支持！」

彭佳慧6月應陳建寧及聽障公益團體華康基金會之邀，推出公益單曲《夢的聲音》，她加碼在當年駐唱的EZ5舉辦公益演唱會，該店老闆虎哥情義相挺，免費提供場地讓彭佳慧演出。

彭佳慧與女歌迷合唱。（無限延伸提供）當晚歌后以低胸造型現身，讓歌迷直呼性感，她表示：「起床感覺嗓子狀況沒有到特別好，我今天很有誠意地小露一下，希望能彌補歌迷！」 彭佳慧舉辦公益演唱會。（無限延伸提供）

為了這場公益演出，彭佳慧特別提早一周練團，也準備了豐富的歌單，曲目也並非她過去的主打歌，彭佳慧談到：「那些歌大家平常都會在YouTube或是KKBOX上聽，我想說很多朋友為了這場演唱會，有的從中南部專程來，所以想唱點大家平常比較少聽的歌，這樣可以原汁原味聽到LIVE版的，感覺不一樣！」

此外，彭佳慧不忘在台上宣布「喜事」，除了年底會推出全新國語專輯，更要唱回台北小巨蛋，讓滿場粉絲都嗨翻。