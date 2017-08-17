星二代有意闖星河 影帝老爸攔不住

梁家輝二女兒Chloe對演藝事業相當有興趣。（翻攝自梁穎晨instagram）〔記者馮亦寧／綜合報導〕今年59歲的影帝梁家輝，家有一雙美麗女兒Nikkie梁靜禧與Chloe梁穎晨，兩個人都在國外讀書，經常在社群平台曬辣照，加上星二代光環，一直相當引人注意。

不過對於外界報導二女兒Chloe想在學業告一段落之後，步上爸爸的後塵進入娛樂圈發展，先前梁家輝就曾經表示：「完全沒有考慮過，都沒有聽過她說想要唱歌拍戲」。

（右起）梁家輝、江嘉年、Chloe一家人感情相當好。（翻攝自梁穎晨instagram）沒想到Chloe卻拍片打臉梁家輝，日前她終於突破老爸防先，參加香港時代廣場廣告宣傳片《二人前後》演出，在戲裡頭Chloe跟翟威廉扮演一對情侶。釋放出她想闖蕩演藝圈決心。

頂著「影帝老爸星二代」頭銜的Chloe未來怎麼發展還不知道，不過，外界指出梁家輝已經跟女兒說好，未來不會插手管她在演藝圈的事情，也開出家規不准Chloe簽死給一家公司，擔心她只是一時貪玩，到時候覺得不新鮮想放棄，就麻煩了。 Chloe經常在instagram曬辣照，展示自己的好身材。（翻攝自梁穎晨instagram）