驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了

〔即時新聞／綜合報導〕知名製作人、作詞人陳鎮川今天（17日）在臉書上透露，自己決定「寫詞這件事你玩夠了、該告個段落了」，表示不再創作歌詞，不過也提到寫書計畫正式啟動。

陳鎮川在臉書上貼文指出「最近很多邀詞都沒交、或沒接，其實我自己做了一個決定啦」，他表示，自己是寫快歌的，認為文字和語言有時代性，他不想再很辛苦地在創作時想像自己「還是個小伙、甚至幻想自己是美眉」，更重要的是，自己也無法接受留下一個被討論成「他的文字好像沒那麼新了」的作品，所以決定就此封筆，並感謝大家對他這個「業餘創作者」的鼓勵。

陳鎮川除了擔任阿妹張惠妹的經紀人，也多次為張惠妹、蔡依林、SHE、楊丞琳、江蕙等歌手製作演唱會，被稱為「天后製作人」。曾創作蔡依林《看我72變》、蕭敬騰《王妃》、張惠妹《相愛後動物感傷》等歌詞作品。