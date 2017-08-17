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70歲汪明荃戒澱粉操健身 準備壓住小鮮肉

2017/08/17 18:10

汪明荃（中）今年即將邁入七十歲。（翻攝自汪明荃微博）〔記者馮亦寧／綜合報導〕今年即將邁入70歲的香港女星汪明荃，為慶祝出道50週年，選在本月27與28日在紅勘體育館開演唱會。為了在舞台上好看，她正在進行魔鬼訓練。

根據《香港蘋果日報》報導，最近積極在香港銅鑼灣排舞室為演唱會衝刺的汪明荃，特別在媒體面前，帶著舞群秀了一下《熱咖啡》、《迷人Pink Lady》組成的快歌。

汪明荃對於自己演唱會的裝扮賣了個關子。（翻攝自汪明荃微博）汪明荃保養得宜，就算年近70，身材還是相當火辣。她接受訪問時還說：最近要戒口，除了不吃澱粉之外，還要每天都做運動。汪明荃也透露演唱會上除了跳舞環節之外，還會甩水袖，總共出動三名排舞師。

汪明荃保養得宜，看不出來是快要七十歲的人。（翻攝自汪明荃微博）8月28日除了是汪明荃的第二場演唱會之外，剛好也是她的70歲生日，問她丈夫羅家英會不會驚喜現身？汪明荃說：當然會啊，啊是我演唱會的主持人呢！

不過羅家英會不會在現場準備驚喜獻給汪明荃，她就笑著說：我不知道啊，我想應該不會啦！平常他都很少這樣做的。

汪明荃為了怕現場的小鮮肉舞者壓過她的光彩，每日拚命排舞，她也說，過去的演唱會都會費盡心思邀請嘉賓，這次因為是出道50週年紀念，想要一個人就好。

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