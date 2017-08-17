小A辣不甘當洩慾工具 化身「安辣貝爾」復仇男友
2017/08/17 17:48
網紅小A辣扮成「安辣貝爾」，卻畫得像是「鐵獅玉玲瓏」。（翻攝自小A辣臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕襲捲全球的電影巨星「亡美」安娜貝爾最近出巡台灣，為新片造勢，大家大爭相朝聖、合照，更有媒體專訪，時常在臉書分享有趣影片的網紅小A辣，也搭上這波靈異熱潮，日前翻拍網紅版的《安辣貝爾》，嚇壞一票粉絲。
小A辣翻拍成網紅版的《安辣貝爾》，還主動要求與男主角演床戲。（翻攝自小A辣臉書）影片中，小A辣裝扮成「安辣貝爾」親自上陣，只不過她模仿安娜貝爾的娃娃妝，卻畫得像是「鐵獅玉玲瓏」一樣，恐怖不失搞笑作風。劇情描述一名男子將安辣貝爾充氣娃娃買回家，並且當作真的女友一樣無微不至的呵護，甚至淪為洩慾工具。只是當男子交往真的女朋友後，安辣貝爾就被棄置到倉庫，安辣貝爾因生怨念而展開復仇，最後將男子給殺死。
小A辣翻的網紅版《安辣貝爾》，讓粉絲看得皮皮剉。（翻攝自小A辣臉書）該影片上線兩天破百萬人瀏覽，許多網友表示：「我看到快瘋」、「不敢睡了」。小A辣難得不拍搞笑片，而大走驚悚恐怖風格，她透露，自己原本就很喜歡看鬼片，但是都沒人找她演，所以乾脆自己來，腳本化妝都是自己包辦，也找來專業團隊。她還透露影片中有一段和男主角的床戲，其實是自己要求的，也不忘喊話：「找我來拍鬼片喔，我不只會搞笑也很嚇人！」小A辣翻拍成網紅版的《安辣貝爾》，在影片中與男主角有親密吻戲。（翻攝自小A辣臉書）小A辣雖然是男兒身，但外型甜美，受到粉絲喜愛。（翻攝自小A辣臉書）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。