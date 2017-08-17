限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

小A辣不甘當洩慾工具 化身「安辣貝爾」復仇男友

2017/08/17 17:48

網紅小A辣扮成「安辣貝爾」，卻畫得像是「鐵獅玉玲瓏」。（翻攝自小A辣臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕襲捲全球的電影巨星「亡美」安娜貝爾最近出巡台灣，為新片造勢，大家大爭相朝聖、合照，更有媒體專訪，時常在臉書分享有趣影片的網紅小A辣，也搭上這波靈異熱潮，日前翻拍網紅版的《安辣貝爾》，嚇壞一票粉絲。

小A辣翻拍成網紅版的《安辣貝爾》，還主動要求與男主角演床戲。（翻攝自小A辣臉書）影片中，小A辣裝扮成「安辣貝爾」親自上陣，只不過她模仿安娜貝爾的娃娃妝，卻畫得像是「鐵獅玉玲瓏」一樣，恐怖不失搞笑作風。劇情描述一名男子將安辣貝爾充氣娃娃買回家，並且當作真的女友一樣無微不至的呵護，甚至淪為洩慾工具。只是當男子交往真的女朋友後，安辣貝爾就被棄置到倉庫，安辣貝爾因生怨念而展開復仇，最後將男子給殺死。

小A辣翻的網紅版《安辣貝爾》，讓粉絲看得皮皮剉。（翻攝自小A辣臉書）該影片上線兩天破百萬人瀏覽，許多網友表示：「我看到快瘋」、「不敢睡了」。小A辣難得不拍搞笑片，而大走驚悚恐怖風格，她透露，自己原本就很喜歡看鬼片，但是都沒人找她演，所以乾脆自己來，腳本化妝都是自己包辦，也找來專業團隊。她還透露影片中有一段和男主角的床戲，其實是自己要求的，也不忘喊話：「找我來拍鬼片喔，我不只會搞笑也很嚇人！」小A辣翻拍成網紅版的《安辣貝爾》，在影片中與男主角有親密吻戲。（翻攝自小A辣臉書）小A辣雖然是男兒身，但外型甜美，受到粉絲喜愛。（翻攝自小A辣臉書）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里 小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里
2017/08/17 10:29
小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin 小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin
2017/08/17 11:32
呂文婉陳年泳裝辣照曝光！ 網友一面倒誇讚... 呂文婉陳年泳裝辣照曝光！ 網友一面倒誇讚...
2017/08/17 09:54
秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤 秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤
2017/08/17 15:49
老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的 老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的
2017/08/17 16:47
51歲夏文汐邂逅高金素梅舊愛 為愛息影遠走美國 51歲夏文汐邂逅高金素梅舊愛 為愛息影遠走美國
2017/08/17 09:23
（影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃 （影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃
2017/08/17 11:06
（影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說… （影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說…
2017/08/17 14:29
張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事 張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事
2017/08/17 11:10
憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒 憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒
2017/08/17 17:15
波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過 波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過
2017/08/17 13:19
男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了 男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了
2017/08/17 12:22
KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排 KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排
2017/08/17 11:54
紅衣小女孩重返大坑鄉親怕怕 試膽特映被迫取消 紅衣小女孩重返大坑鄉親怕怕 試膽特映被迫取消
2017/08/17 09:46
8年前痛毆蕾哈娜 克里斯小子開口了：永遠的噩夢 8年前痛毆蕾哈娜 克里斯小子開口了：永遠的噩夢
2017/08/17 09:23
仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚 仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚
2017/08/17 10:25
（影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰 （影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰
2017/08/17 12:13
《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說 《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說
2017/08/17 10:42
（獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣 （獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣
2017/08/17 12:41
加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了 加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了
2017/08/17 13:04
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.