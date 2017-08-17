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柯雅馨轉行製作人 月薪3萬由奢入儉

2017/08/17 17:45

柯雅馨難得上通告，保養得宜，臉蛋身材都是極品。（記者林俐瑄攝）〔記者林俐瑄／台北報導〕37歲柯雅馨淡出演藝圈，現在網路公司Web TV Asia當製作人，每天工作8小時，樣樣都要會、假日要加班，月薪3萬元。她由奢入儉，搭公車上班、到Outlet挖寶治裝、出國玩住朋友家，每個月開銷限制在1萬5以內。她稱「單身很久」，希望對象是基督徒、年紀比她大以外，「不要比我窮，我已經夠窮了！」

柯雅馨今錄中天《麻辣天后傳》，去年在家熬雞湯打翻，造成下身嚴重燙傷，現在復原狀況良好，陽光基金會提供她很多幫助，她平常仍穿壓力衣，靠醫美幫助，新生皮膚幾乎沒有色差，連朋友都常忘記她燙傷過。傷口偶爾會癢或是痛，但都不影響生活。

柯雅馨回想受傷不能工作的低潮。（記者林俐瑄攝）因為燙傷工作停擺，柯雅馨坦言，經過好一段時間的低潮，自怨自艾情緒低落、壓力大到圓形禿，臉上一度長帶狀皰疹，醫生評估可能危及生命，緊急住院治療。

從工作、受傷低潮挺過來，也適應了上班族的生活，只是感情仍單身，她笑說，生活周遭的異性年齡較小，小鮮肉她實在吃不下去，希望對象年紀比她大、孝順、是基督徒，也因為信仰，她嚮往「基督化家庭」，擇偶限男性。

前女友陳純甄也改愛男生，還傳出感情受騙、希望生小孩，柯雅馨表示「我不意外，她很喜歡小孩。」兩人已經沒聯絡了。

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