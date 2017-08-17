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首頁 > 婉君推

傳和妻子達成離婚協議 偷吃男星說話了

2017/08/17 17:56

日媒爆料渡邊謙（右）已和妻子南果步（左）達成離婚協議，將在明年秋天公布消息。（路透社）

〔記者羅子欣／綜合報導〕日本57歲男星渡邊謙3月爆出和小21歲女子搞婚外情，傷透演員妻南果步的心，龜縮近4個月才出面道歉，當時他說會和太太修復感情，暫無打算離婚，今日卻遭爆已和老婆達成離婚協議，將會在明年秋天公布消息，且共有財產全歸女方，不過消息一出，渡邊謙罕見更新已荒廢5個月的推特帳號，表示報導不實。

渡邊謙罕見更新推特並否認此事，表示離婚報導非屬實。（翻攝自推特）

據《日本經濟新聞》網站報導，渡邊謙雖在記者會上強調會修補和妻子關係，實際上記者會結束後他就閃電赴美，進行拍片工作，雙方始終未見面溝通，據傳南果步因心煩此事，已暴瘦8公斤，且也拿下了左手無名指上的婚戒，有知情人士透露，雙方已達成離婚協議，共有財產將會歸女方管理，怕影響目前的工作，因此會拖到明年秋天再告知外界，稍早，渡邊謙更新推特表示：「以為沒有反駁便可以將完全沒有根據的事公諸於世嗎？不要再把別人的人生隨便用來創作了。」

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