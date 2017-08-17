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（影音）孔曉振最愛一抹紅 好友聚會孫藝珍露性感

2017/08/17 17:51

孔曉振選擇CLIO珂利奧紅色警戒款拍攝形象照。（CLIO珂利奧提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕演藝圈經常傳來女星互有心結的新聞，不過南韓大勢歐膩孔曉振卻因為拍戲交了不少好朋友，而且常跟好友聚會。

孔曉振跟老友相聚開心地從白天開始飲酒。（翻攝自孔曉振Instagram）

孔曉振在Instagram上新傳的照片當中，就是她跟女星孫藝珍、嚴智苑等閨密聚會的開心時刻，從照片當中不難看出這幾位女星感情超好。

因為和好友聚會，孔曉振開心地從白天就開始「小酌」，而穿著黑色上衣的孫藝珍私底下也不忘小露性感，低胸服裝讓人大飽眼福。

孔曉振好友（左起）孫藝珍、嚴智苑。（翻攝自孔曉振Instagram）

另外，孔曉振代言的韓系開架彩妝品牌CLIO珂利奧也趁勢推出「Mad Matte絕對上癮柔霧保濕唇膏」，打破霧面唇膏難以駕馭的印象。在形象照當中孔孝真選擇了「紅色警戒」款，展現出「狂野大膽、美定勝天」的女王氣勢。

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