限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

民歌之母獲貢獻獎 兒子馬世芳驕傲：早該給她

2017/08/17 17:25

馬世芳。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者洪素津／台北報導〕馬世芳和陶曉清是廣播界中知名且資深的母子檔，昨日廣播金鐘公布入圍名單，馬世芳以節目《音樂五四三》入圍主持人獎，母親陶曉清則是榮獲「廣播金鐘獎特殊貢獻獎」，昨馬世芳在臉書上直言「說真的，早該給她的」，認為媽媽資歷豐富，能獲得此獎實至名歸。

陶曉清。（資料照，記者陳奕全攝）

馬世芳驕傲表示：「不因為我是她兒子才這麼說，你去問問經歷過那個時代的廣播圈、唱片圈、娛樂圈幕前幕後的老咖，陶姊值不值一座廣播金鐘特殊貢獻獎？答案明擺著的嘛。」同時他也透露媽媽近況，媽媽本已退休，但是去年應乳癌病友協會邀約，創辦了CanCheers牽手之聲網路電台，做得很起勁。這個電台的DJ陣容和節目表攤開看看，根本完勝很多商業電台。

陶曉清這位跨界廣播和音樂的傳奇人物，在事業上有著精采一筆，陶曉清被稱「民歌之母」，她既非歌手也非創作者，卻在民歌剛萌芽的年代為民歌手打造舞台。不過她私下家庭也有著一段挫折，2009年名作家老公亮軒（本名馬國光），和學員有段桃色風波，另外在她67歲那年發現得乳癌，她經歷過情變、罹癌、抗癌，曾說「病不是一種限制，而是在提醒她生命有限，必須做有意義的事」，她現在剛過七十，從心而欲，做自己喜歡的事就好。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里 小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里
2017/08/17 10:29
小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin 小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin
2017/08/17 11:32
呂文婉陳年泳裝辣照曝光！ 網友一面倒誇讚... 呂文婉陳年泳裝辣照曝光！ 網友一面倒誇讚...
2017/08/17 09:54
秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤 秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤
2017/08/17 15:49
老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的 老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的
2017/08/17 16:47
51歲夏文汐邂逅高金素梅舊愛 為愛息影遠走美國 51歲夏文汐邂逅高金素梅舊愛 為愛息影遠走美國
2017/08/17 09:23
（影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃 （影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃
2017/08/17 11:06
（影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說… （影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說…
2017/08/17 14:29
張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事 張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事
2017/08/17 11:10
憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒 憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒
2017/08/17 17:15
波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過 波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過
2017/08/17 13:19
男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了 男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了
2017/08/17 12:22
KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排 KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排
2017/08/17 11:54
紅衣小女孩重返大坑鄉親怕怕 試膽特映被迫取消 紅衣小女孩重返大坑鄉親怕怕 試膽特映被迫取消
2017/08/17 09:46
8年前痛毆蕾哈娜 克里斯小子開口了：永遠的噩夢 8年前痛毆蕾哈娜 克里斯小子開口了：永遠的噩夢
2017/08/17 09:23
仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚 仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚
2017/08/17 10:25
（影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰 （影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰
2017/08/17 12:13
《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說 《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說
2017/08/17 10:42
（獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣 （獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣
2017/08/17 12:41
加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了 加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了
2017/08/17 13:04
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.