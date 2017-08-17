民歌之母獲貢獻獎 兒子馬世芳驕傲：早該給她

馬世芳。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者洪素津／台北報導〕馬世芳和陶曉清是廣播界中知名且資深的母子檔，昨日廣播金鐘公布入圍名單，馬世芳以節目《音樂五四三》入圍主持人獎，母親陶曉清則是榮獲「廣播金鐘獎特殊貢獻獎」，昨馬世芳在臉書上直言「說真的，早該給她的」，認為媽媽資歷豐富，能獲得此獎實至名歸。

陶曉清。（資料照，記者陳奕全攝）

馬世芳驕傲表示：「不因為我是她兒子才這麼說，你去問問經歷過那個時代的廣播圈、唱片圈、娛樂圈幕前幕後的老咖，陶姊值不值一座廣播金鐘特殊貢獻獎？答案明擺著的嘛。」同時他也透露媽媽近況，媽媽本已退休，但是去年應乳癌病友協會邀約，創辦了CanCheers牽手之聲網路電台，做得很起勁。這個電台的DJ陣容和節目表攤開看看，根本完勝很多商業電台。

陶曉清這位跨界廣播和音樂的傳奇人物，在事業上有著精采一筆，陶曉清被稱「民歌之母」，她既非歌手也非創作者，卻在民歌剛萌芽的年代為民歌手打造舞台。不過她私下家庭也有著一段挫折，2009年名作家老公亮軒（本名馬國光），和學員有段桃色風波，另外在她67歲那年發現得乳癌，她經歷過情變、罹癌、抗癌，曾說「病不是一種限制，而是在提醒她生命有限，必須做有意義的事」，她現在剛過七十，從心而欲，做自己喜歡的事就好。