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孔劉自爆「濕透了」 貼心做這動作超撩粉

2017/08/17 17:39

孔劉表示拍廣告與女主角親密互動很害羞。（記者胡舜翔攝）〔記者陳立妍／台北報導〕男神孔劉今快閃登台，為代言的手機宣傳，記者會上也首度公開他拍攝的廣告，他先是自爆其中一支廣告，因為拍攝時天氣很熱，讓穿著皮鞋奔跑的他跑到「腳酸」，不僅拍到滿身大汗，就連襯衫都濕透了。

孔劉表示拍廣告與女主角親密互動很害羞。（記者胡舜翔攝）在另一支廣告中，孔劉則扮演浪漫男友向女友求婚，記者會上他看到兩人擁抱畫面，卻忍俊不住笑場，「因為那天是我們第一次見面，所以有點害羞」，入戲太深的他更坦言，「雖然是演戲，但有點心動。」


孔劉代言手機挑戰自拍。（記者胡舜翔攝）而善盡代言人之責的孔劉，也透露最愛的手機顏色是黑色，對於手機具有120度廣角拍照功能更感到很神奇，笑稱：「因為我不太會自拍嘛，但這支手機的廣角功能很好上手，很適合拍風景，以前我說要自拍，朋友都說不要，但我現在用這支，我朋友應該不會討厭我了吧！」孔劉代言手機。（記者胡舜翔攝）


之後孔劉與幸運粉絲合照，身高184公分的他和女粉自拍時，不忘貼心以「禮儀腳」配合粉絲，並送上抱抱福利，讓場內外的「孔太太們」超羨慕，最後孔劉也拿著代言手機自拍，和在場媒體及粉絲大合照，活動順利畫下句點。

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