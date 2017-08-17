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首頁 > 婉君推

（影音）《麻辣鮮師》回來了！「屁股會繃緊」徐磊不排斥男男戀

2017/08/17 17:35

麻辣鮮師電影記者會；綠茶（左起）、九孔、謝祖武、杜詩梅、金剛。（記者陳奕全攝）〔記者翁子涵／台北報導〕 2000 年紅遍大街小巷的經典校園喜劇《麻辣鮮師》，時隔17年將開拍成電影《麻辣鮮師重返校園》，原班人馬謝祖武、杜詩梅、金剛和綠茶等人都會參與演出，謝祖武透露「磊哥」這次對學生的砲火會更猛烈，「有可能會上演全武行也說不定」，目前雖未公佈誰會接演「童雅容」和他搭檔，但謝祖武搞笑說已經在合約強調要有愛情戲了。

麻辣鮮師電影記者會；九孔（左起）、謝祖武、綠茶、金剛、杜詩梅。（記者陳奕全攝）靈魂人物「磊哥」謝祖武今領軍杜詩梅、金剛和綠茶出席記者會，更喊出金句「我要當老師」，立馬讓在場人雞皮疙瘩掉滿地，他們透露接到戲約時，都沒問價錢就一口答應，不只金剛推掉6部戲約，杜詩梅也因此被公司罵，但他們仍異口同聲表示「一切都為了當年情份」。

將首次參與電影演出的綠茶，也一時緊張口誤說：「屁股（皮）會繃緊」，讓在場人笑翻以為會有「男男」劇情，不過製片透露目前劇本、演員都未定案，杜詩梅、金剛和綠茶在電影版則不會再演學生，還在網羅接演「學生」的新生代演員，「以前的演員都有在聯絡接洽，希望原班人馬都能回來」。

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